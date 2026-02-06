Hackathon M1 dari Movement Mengungkapkan Adopsi AI 100% di Kalangan Pengembang Blockchain

SAN FRANCISCO, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Move Industries, kontributor inti Movement Network, hari ini mengumumkan para pemenang M1 Hackathon, hackathon besar pertama di blockchain Layer 1 yang baru saja diluncurkan Movement. Para peserta membangun aplikasi DeFi, game, produk konsumen, serta alat pengembang yang memudahkan pembuat membangun aplikasi dengan bahasa pemrograman Move. Karya-karya pemenang menampilkan kualitas siap produksi yang biasanya akan memerlukan pengembangan khusus selama berbulan-bulan.

Cuplikan Media yang menyertai pengumuman ini tersedia dengan mengklik tautan ini.

Hackathon yang berlangsung selama empat minggu ini diikuti oleh lebih dari 100 tim yang mengembangkan berbagai proyek di beragam kategori. Yang membedakan para pemenang bukan pada karya yang mereka bangun, tetapi juga prosesnya: setiap peserta memanfaatkan asisten coding berbasis AI untuk mempercepat pengembangan.

“Kami secara aktif mendorong para pengembang untuk membangun alat infrastruktur yang memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem. Kualitas alat pengembangan yang masuk sangat bagus, sampai-sampai kami menambahkan satu pemenang tambahan,” ujar Rahat Chowdhury, Head of Developer Relations di Move Industries. "Trace dan Movehat menghadirkan pengalaman pengembang sekelas Hardhat dan Tenderly yang selama ini dinantikan para developer di Ekosistem Move. Alat berteknologi AI memungkinkan tim menghadirkan front-end yang berkualitas dengan tetap menunjukkan inovasi mendalam di level protokol. Tim seperti Trace dapat fokus lebih dalam pada pengembangan di level Protokol serta menghasilkan alat pengembang yang dapat meningkatkan pengalaman developer hingga 10 kali lipat. Saya sendiri langsung menggunakan alat-alat ini untuk pekerjaan begitu selesai melakukan penjurian."

Kemitraan Movement dengan Replit memberi pengembang akses selama satu bulan ke lingkungan pengembangan berbasis cloud sehingga menghilangkan kendala perangkat keras. Beberapa pemenang memanfaatkan Replit untuk membangun front-end yang berkualitas, sekaligus memusatkan keahlian mereka pada tantangan teknis inti.

Hackathon ini memberikan total hadiah sebesar US$30.000 ke dalam enam kategori, dengan para pemenang dipilih berdasarkan kegunaan, eksekusi teknis, serta potensi dampaknya terhadap ekosistem Move:

Para Pemenang M1 Hackathon:

Aplikasi Game Terbaik : The Fallen Court - game penjelajahan labirin ASCII berbasis narasi dengan pilihan terintegrasi blockchain serta mekanisme kematian permanen yang tercatat di blockchain

: - game penjelajahan labirin ASCII berbasis narasi dengan pilihan terintegrasi blockchain serta mekanisme kematian permanen yang tercatat di blockchain Alat Devex Baru Terbaik : Trace - rangkaian alat pengembang yang menghadirkan VirtualNet untuk menguji transaksi secara aman pada fork jaringan virtual

: - rangkaian alat pengembang yang menghadirkan VirtualNet untuk menguji transaksi secara aman pada fork jaringan virtual Alat Devex Baru Terbaik : Movehat - toolkit pengembangan lengkap yang menghadirkan kematangan alur kerja setara Hardhat ke Movement

: - toolkit pengembangan lengkap yang menghadirkan kematangan alur kerja setara Hardhat ke Movement Aplikasi Konsumen Terbaik : SportsMove - platform taruhan olahraga terdesentralisasi yang menyederhanakan kompleksitas blockchain untuk pengguna mainstream

: - platform taruhan olahraga terdesentralisasi yang menyederhanakan kompleksitas blockchain untuk pengguna mainstream Aplikasi x402 Terbaik : AlgoArena - kompetisi pertarungan otomatis yang menampilkan pertarungan agen trading berbasis AI menggunakan feed harga kripto secara live

: - kompetisi pertarungan otomatis yang menampilkan pertarungan agen trading berbasis AI menggunakan feed harga kripto secara live Aplikasi DeFi Terbaik: Predictly - platform pasar prediksi yang diprioritaskan untuk media sosial dan ditujukan untuk komunitas kecil dan tepercaya

Lima tim juga akan mengikuti kompetisi terpisah People’s Choice yang digelar akhir bulan ini, dengan komunitas Movement akan memberikan suara untuk menentukan aplikasi favorit untuk meraih hadiah tambahan.

Para pemenang akan menerima dukungan berkelanjutan mulai dari tim hubungan pengembang Movement serta mitra ekosistem hingga peluncuran proyek di mainnet. Siaran langsung di Twitter akan digelar pada 9 Februari 2025, yang menampilkan demo serta diskusi teknis dengan tim-tim Hackathon.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang M1 Mainnet dari Movement, kunjungi MovementNetwork.xyz dan ikuti @Movement_xyz di Twitter.

TENTANG MOVE INDUSTRIES

Move Industries membangun ekosistem blockchain berbasis Move yang berfokus pada komunitas. Move Industries, yang dipimpin oleh tim berpengalaman dalam industri ini, mempertahankan fokus ganda pada teknologi dan komunitas. Organisasi ini ingin kembali ke prinsip awal kripto yaitu memberikan kembali kekuatan dan peluang finansial kepada masyarakat.