ムーブメントの「M1ハッカソン」で、ブロックチェーン開発者のAI導入率が100%であることが明らかに

サンフランシスコ発, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ムーブメント・ネットワーク (Movement Network) の主要貢献者である ムーブ・インダストリーズ (Move Industries) は本日、ムーブメントが新たに立ち上げたレイヤー1ブロックチェーン上で初となる大規模なハッカソン、「M1 ハッカソン (M1 Hackathon)」 の受賞者を発表した。 参加者たちは、Moveプログラミング言語での開発を容易にするDeFiアプリケーション、ゲーム、消費者向け製品、開発者ツールを構築し、受賞作品は、本来ならば数か月の専門的な開発を要するような、本番対応の品質を実証した。

本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能:

4週間にわたって開催されたこのハッカソンには、複数のカテゴリーで開発に取り組む100以上のチームが参加した。 これらの受賞者を際立たせていたのは、彼らが「何を」構築したかだけでなく、「どのように」構築したかであり、参加者全員がAIコーディングアシスタントを活用して開発を加速させていた点にある。

「私たちは、開発者たちに、エコシステム全体に利益をもたらすインフラツールを構築するよう積極的に奨励しました。 実際、開発ツール部門の応募作品が非常に優れていたため、急きょ2番目の受賞者を追加しました」と、ムーブ・インダストリーズの開発者リレーションズ責任者 (Head of Developer Relations)、ラハット・チョードゥリー (Rahat Chowdhury) は述べた。 「TraceとMovehatは、Moveエコシステムにおいて開発者が求めてきた HardhatおよびTenderlyと同等レベルの開発者エクスペリエンスを実現します。 AIツールの活用により、チームはプロトコルレベルの作業に踏み込んで進めながら、洗練されたフロントエンドも提供できるようになりました。 Traceのようなチームは、プロトコルレベルの作業にさらに深く踏み込みつつ、開発者エクスペリエンスを10倍に高める開発者ツールを提供できるようになったのです。 審査を終えた直後から、私自身も仕事でこれらのツールを使い始めています。」

ムーブメントとリプリット (Replit) の提携により、開発者は1か月間クラウドベースの開発環境にアクセスできるようになり、ハードウェア面の障壁が取り除かれる。 複数の受賞者は、Replitを活用し、コアとなる技術的課題に専門知識を集中させながら、洗練されたフロントエンドを構築した。

このハッカソンでは、6つの部門にわたり合計3万ドル (約470万円) が授与された。受賞者は実用性、技術的完成度、そしてMoveエコシステムへの潜在的な影響に基づいて選出された。

M1 ハッカソンの受賞者:

最優秀ゲームアプリ : ザ・フォーレン・コート (The Fallen Court) - ブロックチェーン連動の選択肢とオンチェーンのパーマデスを備えた、ストーリー重視のASCIIダンジョンクローラー

: - ブロックチェーン連動の選択肢とオンチェーンのパーマデスを備えた、ストーリー重視のASCIIダンジョンクローラー 最優秀新Devexツール : トレース (Trace) - 仮想ネットワークフォーク上のトランザクションを安全にテストできるVirtualNetを搭載した開発者向けツールスイート

: - 仮想ネットワークフォーク上のトランザクションを安全にテストできるVirtualNetを搭載した開発者向けツールスイート 最優秀新Devexツール : ムーブハット (Movehat) - Hardhatと同等のワークフロー成熟度をムーブメントにもたらす、完全な開発ツールキット

: - Hardhatと同等のワークフロー成熟度をムーブメントにもたらす、完全な開発ツールキット 最優秀消費者向けアプリ : スポーツムーブ (SportsMove) - ブロックチェーンの複雑な部分を簡素化した、一般ユーザーでも使いやすい分散型スポーツベッティングプラットフォーム

: - ブロックチェーンの複雑な部分を簡素化した、一般ユーザーでも使いやすい分散型スポーツベッティングプラットフォーム 最優秀x402 アプリ : アルゴアリーナ― (AlgoArena) - AIトレーディングエージェントがライブの暗号通貨価格フィードで戦う、競争型オートバトラー

: - AIトレーディングエージェントがライブの暗号通貨価格フィードで戦う、競争型オートバトラー 最優秀DeFiアプリ: プレディクトリー (Predictly) - 小規模で信頼性の高いコミュニティ向けの、ソーシャルファーストな予測市場プラットフォーム

また、5チームは今月後半に開催される別枠のピープルズ・チョイス (People's Choice) コンペティションに進み、ムーブメント・コミュニティがお気に入りのアプリケーションに投票して、追加の賞が授与される。

優勝者は、メインネットへのリリースに向けて、ムーブメントの開発者リレーションズチームとエコシステムパートナーから継続的なサポートを受ける。 2026年2月9日には、X (旧Twitter) でライブストリームが開催され、ハッカソンチームによるデモや技術的なディスカッションが行われる。

ムーブメントのM1メインネット (M1 Mainnet) についての詳細は、MovementNetwork.xyzを参照し、X (旧Twitter) で@Movement_xyzをフォローされたい。

ムーブ・インダストリーズについて

ムーブ・インダストリーズは、コミュニティファーストのMOVEトークンによるブロックチェーン・エコシステムを構築している。 業界の経験豊かなチームが率いるムーブ・インダストリーズは、テクノロジーとコミュニティの両方に重点を置いている。 同組織は、人々に経済力と機会を取り戻すという、暗号資産の根本的な原点に戻ることを目指している。