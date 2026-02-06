Movement M1 해커톤, 블록체인 개발자 100% AI 도입 확인

샌프란시스코, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network의 핵심 기여사인 Move Industries는 Movement가 새롭게 출시한 레이어 1 블록체인에서 열린 첫 대형 해커톤인 ‘M1 해커톤’ (M1 Hackathon)의 수상팀을 오늘 발표했다. 참가자들은 디파이(DeFi) 애플리케이션, 게임, 소비자용 제품, 개발자 도구 등을 개발했으며, Move 프로그래밍 언어 기반에서 빌더들이 더 쉽게 개발할 수 있도록 하는 솔루션을 선보였다. 수상작들은 일반적으로 수개월간의 전문 개발이 필요한 수준의 상용화 준비 품질을 입증했다.

이번 발표와 함께 제공되는 미디어 자료는 해당 링크를 통해 확인할 수 있다.

4주간 진행된 이번 해커톤에는 100개 이상의 팀이 여러 부문에 걸쳐 참가했다. 수상팀들을 차별화한 요소는 단순히 무엇을 만들었는지가 아니라, 어떻게 만들었는지였다. 모든 참가자들은 개발 속도를 높이기 위해 AI 코딩 어시스턴트를 활용했다.

Move Industries의 개발자 관계 총괄 라하트 초우두리(Rahat Chowdhury)는 “우리는 개발자들에게 생태계 전체에 도움이 되는 인프라 도구를 구축하도록 적극 권장했다. 실제로 개발 도구 부문의 제출작들이 매우 뛰어나 두 번째 수상팀을 추가로 선정했다.”라고 밝혔다. 이어 “Trace와 Movehat는 Move 생태계에서 개발자들이 요구해 온 Hardhat 및 Tenderly 수준의 개발 경험을 제공한다. AI 도구 덕분에 팀들은 프로토콜 수준의 작업을 깊이 있게 수행하면서도 완성도 높은 프런트엔드를 구현할 수 있었다. Trace와 같은 팀은 프로토콜 레벨 작업에 훨씬 더 깊이 들어가 개발자 경험을 10배 향상시킬 수 있는 개발 도구를 선보였다. 저 역시 심사를 마친 직후 업무에 이 도구들을 직접 활용하고 있다.”라고 평가했다.

Movement는 Replit과의 파트너십을 통해 개발자들에게 한 달간 클라우드 기반 개발 환경을 제공함으로써 하드웨어 장벽을 제거했다. 여러 수상팀이 Replit을 활용해 완성도 높은 프런트엔드를 구축하는 동시에 핵심 기술 과제에 전문성을 집중했다.

이번 해커톤에서는 총 6개 부문에 걸쳐 3만 달러의 상금이 수여됐으며, 수상팀은 실용성, 기술적 완성도, 그리고 Move 생태계에 미칠 잠재적 영향력을 기준으로 선정됐다:

M1 해커톤 수상팀은 다음과 같다:

최우수 게임 앱(Best Gaming App): The Fallen Court — 블록체인 기반 선택 요소와 온체인 영구 사망(permadeath) 기능을 통합한 서사형 ASCII 던전 크롤러 게임

블록체인 기반 선택 요소와 온체인 영구 사망(permadeath) 기능을 통합한 서사형 ASCII 던전 크롤러 게임 최우수 신규 개발자 경험 도구(Best New Devex Tool): Trace — 가상 네트워크 포크 상에서 안전하게 거래를 테스트할 수 있는 VirtualNet 기능을 포함한 개발자 도구 모음

가상 네트워크 포크 상에서 안전하게 거래를 테스트할 수 있는 VirtualNet 기능을 포함한 개발자 도구 모음 최우수 신규 개발자 경험 도구(Best New Devex Tool): Movehat — Movement 생태계에 Hardhat 수준의 워크플로 성숙도를 제공하는 종합 개발 툴킷

Movement 생태계에 Hardhat 수준의 워크플로 성숙도를 제공하는 종합 개발 툴킷 최우수 소비자 앱(Best Consumer App): SportsMove — 일반 사용자들을 위해 블록체인 복잡성을 추상화한 탈중앙화 스포츠 베팅 플랫폼

일반 사용자들을 위해 블록체인 복잡성을 추상화한 탈중앙화 스포츠 베팅 플랫폼 최우수 x402 앱(Best x402 App): AlgoArena — 실시간 암호화폐 가격 데이터를 기반으로 AI 트레이딩 에이전트들이 경쟁하는 자동 전투(auto-battler) 플랫폼

실시간 암호화폐 가격 데이터를 기반으로 AI 트레이딩 에이전트들이 경쟁하는 자동 전투(auto-battler) 플랫폼 최우수 디파이 앱(Best DeFi App): Predictly — 소규모 신뢰 기반 커뮤니티를 위한 소셜 중심 예측 시장 플랫폼ies

이달 말에는 별도로 진행되는 ‘피플스 초이스(People’s Choice)’ 경쟁에 5개 팀이 진출하며, Movement 커뮤니티의 투표를 통해 추가 상금이 수여될 예정이다.

수상팀들은 메인넷 출시를 위해 Movement의 개발자 관계팀 및 생태계 파트너들로부터 지속적인 지원을 받게 된다. 2025년 2월 9일에는 해커톤 팀들의 데모와 기술 토론을 소개하는 트위터 라이브스트림도 진행될 예정이다.

Movement의 M1 메인넷에 대한 자세한 정보는 MovementNetwork.xyz에서 확인할 수 있으며, 트위터에서는 @Movement_xyz계정을 통해 소식을 받아볼 수 있다.

MOVE INDUSTRIES 소개

Move Industries는 커뮤니티 중심의 Move 기반 블록체인 생태계를 구축하고 있다. 업계 베테랑들로 구성된 팀이 이끌고 있으며, 기술과 커뮤니티를 동시에 중시하는 이중 전략을 추구한다. 또한 암호화폐의 급진적 출발점으로 돌아가 금융 권한과 기회를 대중에게 되돌려주겠다는 비전을 지향하고 있다.