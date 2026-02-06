M1 Hackathon anjuran Movement Menunjukkan Kadar Penerimaan AI sebanyak 100% dalam Kalangan Pembangun Blockchain

SAN FRANCISCO, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Move Industries, penyumbang teras kepada Movement Network, hari ini mengumumkan para pemenang M1 Hackathon, iaitu hackathon utama pertama di atas blockchain Lapisan 1 yang baru dilancarkan oleh Movement. Peserta membangunkan aplikasi DeFi, permainan, produk pengguna, serta alat pembangun yang memudahkan pembinaan menggunakan bahasa pengaturcaraan Move. Hasil penyertaan yang memenangi pertandingan ini memperlihatkan kualiti sedia‑pengeluaran yang lazimnya memerlukan berbulan‑bulan pembangunan khusus.

Hackathon empat minggu itu berjaya menarik penyertaan lebih 100 pasukan yang membina projek dalam pelbagai kategori. Apa yang membezakan para pemenang bukan sahaja apa yang mereka bina, tetapi juga bagaimana: setiap peserta menggunakan pembantu pengkodan AI untuk mempercepatkan pembangunan.

“Kami secara aktif menggalakkan pembangun untuk membina alatan infrastruktur yang memberi manfaat kepada seluruh ekosistem. “Disebabkan penyertaan bagi alat pembangunan begitu hebat, kami terpaksa menambah seorang lagi pemenang di tempat kedua,” kata Rahat Chowdhury, Ketua Perhubungan Pembangun di Move Industries. "Trace dan Movehat membawa pengalaman pembangunan setaraf Hardhat dan Tenderly yang telah lama diminta oleh para pembangun dalam Ekosistem Move. Alat AI membolehkan pasukan menghasilkan antara muka hadapan yang mantap sambil mendalami kerja di peringkat protokol. Pasukan seperti Trace berjaya meneliti dengan lebih mendalam di peringkat protokol dan menghasilkan dev tooling yang mampu meningkatkan pengalaman pembangunan sehingga 10 kali ganda. Saya sendiri telah menggunakan alatan ini untuk kerja sebaik sahaja selesai menilai."

Kerjasama Movement dengan Replit memberikan pembangun akses selama sebulan kepada persekitaran pembangunan berasaskan awan, sekali gus menghapuskan halangan perkakasan. Beberapa pemenang memanfaatkan Replit untuk membangunkan antara muka hadapan yang mantap sambil menumpukan kepakaran mereka kepada cabaran teknikal teras.

Hackathon ini menganugerahkan sejumlah USD30,000 merentasi enam kategori, dengan pemenang dipilih berdasarkan utiliti, pelaksanaan teknikal dan potensi impak terhadap ekosistem Move:

Pemenang M1 Hackathon:

Best Gaming App : The Fallen Court - Permainan dungeon crawler ASCII naratif dengan pilihan bersepadu blockchain dan on-chain permadeath

: - Permainan dungeon crawler ASCII naratif dengan pilihan bersepadu blockchain dan on-chain permadeath Best New Devex Tool : Trace - Suite alatan pembangun dengan VirtualNet untuk menguji transaksi secara selamat pada rangkaian maya bercabang

: - Suite alatan pembangun dengan VirtualNet untuk menguji transaksi secara selamat pada rangkaian maya bercabang Best New Devex Tool : Movehat - Toolkit pembangunan menyeluruh yang membawa kematangan aliran kerja setaraf Hardhat kepada Movement

: - Toolkit pembangunan menyeluruh yang membawa kematangan aliran kerja setaraf Hardhat kepada Movement Best Consumer App : SportsMove - Platform pertaruhan sukan terdesentralisasi yang mempermudah kerumitan blockchain untuk pengguna arus perdana

: - Platform pertaruhan sukan terdesentralisasi yang mempermudah kerumitan blockchain untuk pengguna arus perdana Best x402 App : AlgoArena -- Auto‑battler kompetitif di mana ejen dagangan AI bersaing berdasarkan suapan harga kripto secara langsung

: -- Auto‑battler kompetitif di mana ejen dagangan AI bersaing berdasarkan suapan harga kripto secara langsung Best DeFi App: Predictly - Platform pasaran ramalan berteraskan sosial yang pertama untuk komuniti kecil yang dipercayai

Lima pasukan turut mara ke pertandingan berasingan People’s Choice pada akhir bulan ini, di mana komuniti Movement akan mengundi aplikasi pilihan mereka untuk memenangi hadiah tambahan.

Pemenang akan menerima sokongan berterusan daripada pasukan perhubungan pembangun Movement bersama rakan ekosistem bagi melancarkan projek atau aplikasi blockchain ke mainnet. Sesi siaran langsung di Twitter akan diadakan pada 9 Februari 2025, menampilkan demonstrasi dan perbincangan teknikal bersama pasukan Hackathon.

Untuk maklumat lanjut mengenai M1 Mainnet Movement, sila layari MovementNetwork.xyz dan ikuti @Movement_xyz di Twitter.

PERIHAL MOVE INDUSTRIES

Move Industries sedang membangunkan ekosistem blockchain berasaskan Move yang berorientasikan komuniti. Diterajui oleh pasukan veteran industri, Move Industries mengekalkan tumpuan berganda pada teknologi dan komuniti. Organisasi ini berhasrat untuk kembali kepada akar radikal kripto: mengembalikan kuasa dan peluang kewangan kepada masyarakat.