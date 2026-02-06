Movement 的 M1 黑客松揭示：区块链开发者 100% 采用 AI 技术

旧金山, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movement Network 的核心贡献者 Move Industries 今日公布 M1 黑客松 获奖名单，这是在 Movement 新推出的 Layer 1 区块链上首次举办的大型黑客马拉松。 参赛者开发了去中心化金融应用、游戏、消费者产品及开发者工具，这些工具降低了基于 Move 编程语言的开发门槛。获奖作品展现出了可投入生产的质量水平，通常这类成果需数月专业开发才能达到。

点击下方连接，观看本公告附带的媒体片段。

本次黑客马拉松为期四周，共吸引了 100 余支团队参与多个类别的开发。 这些获奖团队的独特之处不仅在于成果本身，更在于其开发方式：每支团队都运用了 AI 编程助手来加速开发进程。

“我们积极鼓励开发者构建惠及整个生态的基础设施工具。事实上，开发工具类作品的质量如此之高，我们甚至为这个类别增选了一个获奖团队，”Move Industries 开发者关系负责人 Rahat Chowdhury 表示。 “Trace 和 Movehat 为 Move 生态带来了开发者梦寐以求的 Hardhat 和 Tenderly 级开发者体验。 AI 工具使团队能够在深入开展协议层工作的同时交付精良的前端界面。 像 Trace 这样的团队得以更深入地开展协议层的工作，并交付能将开发者体验提升十倍的开发者工具。 我自己也在奖项评审结束后立即开始用这些工具处理我的工作。”

Movement 与 Replit 的合作为开发者提供了为期一个月的云端开发环境访问权限，消除了硬件障碍。 多支获奖团队利用 Replit 构建出精良的前端界面，同时将自身专业能力集中投入到核心技术难题的攻克中。

本次黑客马拉松共设六个奖项类别，总奖金达 3 万美元，获奖者主要依据作品的实用性、技术实现以及对 Move 生态的潜在影响力进行评选：

M1 黑客松获奖名单：

最佳游戏应用 ： The Fallen Court - 融合区块链选择机制与链上永久死亡机制的叙事型 ASCII 地牢探索游戏

： - 融合区块链选择机制与链上永久死亡机制的叙事型 ASCII 地牢探索游戏 最佳新开发者体验工具 ： Trace - 搭载 VirtualNet 的开发者工具套件，可在虚拟网络分叉上安全测试交易

： - 搭载 VirtualNet 的开发者工具套件，可在虚拟网络分叉上安全测试交易 最佳新开发者体验工具 ： Movehat - 完整的开发工具包，为 Movement 项目带来 Hardhat 级别的成熟工作流

： - 完整的开发工具包，为 Movement 项目带来 Hardhat 级别的成熟工作流 最佳消费者应用 ： SportsMove - 去中心化体育博彩平台，为大众用户简化区块链复杂性

： - 去中心化体育博彩平台，为大众用户简化区块链复杂性 最佳 x402应用 ： AlgoArena - 竞技型自动对战平台，AI 交易代理基于实时加密货币行情展开博弈

： - 竞技型自动对战平台，AI 交易代理基于实时加密货币行情展开博弈 最佳去中心化金融应用：Predictly - 面向小型可信社区的社交优先型预测市场平台

另有五支队伍将晋级本月晚些时候举行的独立“People's Choice”竞赛，届时，Movement 社区将投票选出最受欢迎的应用，该应用将获得额外奖项。

获奖团队将获得 Movement 开发者关系团队及生态合作伙伴的持续支持，以实现主网部署。 2025 年 2 月 9 日将在 Twitter 上举办直播活动，届时将有黑客松参赛团队进行作品演示及技术交流。

如需了解关于 Movement M1 Mainnet 的更多信息，请访问 MovementNetwork.xyz 并在 Twitter 上关注 @Movement_xyz。

关于 MOVE INDUSTRIES

Move Industries 正致力于打造一个社区优先、基于 Move 技术的区块链生态。 公司由行业资深团队领衔，始终坚持技术与社区并重的双核发展战略。 该组织致力于回归加密货币的根本初心：将金融权力和机遇真正归还给大众。