Movement 的 M1 黑客松顯示，區塊鏈開發者已全面採用 AI

三藩市, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Move Industries的核心貢獻者 Move Industries 今天公佈了M1 黑客松的優勝者，這是 Movement 新推出第 1 層區塊鏈上首次舉辦的大型黑客松。 參賽者建構了去中心化金融 (DeFi) 應用程式、遊戲、消費產品及開發工具，使建設者能更簡便地運用 Move 編程語言進行開發，優勝作品所呈現的生產就緒水平，一般需數個月的專業開發才能實現。

這場歷時四週的黑客松匯聚過百團隊，在多個範疇進行建構。 這些優勝者的突出之處，不僅在於其作品，更在於其建構之道：所有參與者均運用人工智能 (AI) 編碼助手來加速開發進程。

Move Industries 的開發者關係主管 Rahat Chowdhury 表示：「我們積極鼓勵開發者建構能惠及整個生態系統的基礎設施工具。 事實上，開發工具類的參賽作品水準極高，我們因此增設了一個優勝名額。 Trace 與 Movehat 提供了開發者期盼已久的開發者體驗，足以媲美 Hardhat 及 Tenderly 水平。 人工智能 (AI) 工具讓團隊深入協定層級的鑽研，同時呈現精湛的前端設計。 像 Trace 這樣的團隊得以更深入地鑽研協定層級工作，呈獻能令開發者體驗躍升十倍的工具。 評審結束後，我自己立即開始在工作上使用這些工具。」

Movement 與 Replit 攜手合作之下，為開發者提供了一個月的雲端開發環境使用權，打破硬件限制。 多位優勝者運用 Replit 建構出一絲不苟的前端介面，同時將專業精力集中於解決核心技術難題。

是次黑客松在六大類別中共頒發了 30,000 美元獎金，優勝者依據實用性、技術執行及對 Move 生態的潛在影響而獲選：

M1 黑客松勝出者：

最佳遊戲應用程式 ： The Fallen Court - 融合區塊鏈抉擇與鏈上永久死亡機制的敘事性 ASCII 地牢探索遊戲

： - 融合區塊鏈抉擇與鏈上永久死亡機制的敘事性 ASCII 地牢探索遊戲 最佳新開發者工具 ： Trace - 開發者工具套件，其 VirtualNet 功能可在虛擬網絡分叉上安全測試交易

： - 開發者工具套件，其 VirtualNet 功能可在虛擬網絡分叉上安全測試交易 最佳新開發者工具 ： Movehat - 完整的開發工具套裝，為 Movement 賦予 Hardhat 級別的成熟工作流程

： - 完整的開發工具套裝，為 Movement 賦予 Hardhat 級別的成熟工作流程 最佳消費者應用程式 ： SportsMove - 去中心化體育博彩平台，為主流用戶消除區塊鏈的繁瑣操作

： - 去中心化體育博彩平台，為主流用戶消除區塊鏈的繁瑣操作 最佳 x402應用程式 ： AlgoArena - 競技性自動戰鬥遊戲，人工智能交易代理在即時加密貨幣價格數據流中展開對決

： - 競技性自動戰鬥遊戲，人工智能交易代理在即時加密貨幣價格數據流中展開對決 最佳去中心化金融應用程式：Predictly - 以社交為核心的預測市場平台，致力服務緊密互信的小型社群

另有五個團隊將進入本月下旬舉辦的獨立「人氣之選」(People's Choice) 比賽，屆時由 Movement 社群票選其心儀應用程式，競逐額外獎品。

優勝者將獲得 Movement 開發者關係團隊及生態合作夥伴的持續支持，推動其項目上線主網。 我們將於 2025 年 2 月 9 日舉行 Twitter 直播，屆時黑客松團隊將負責示範並參與技術討論。

如欲了解更多關於 Movement M1 主網的資訊，請瀏覽 MovementNetwork.xyz，並在 Twitter 上關注 @Movement_xyz。

關於 MOVE INDUSTRIES

Move Industries正在建設以社群為先、以 Move 為本的區塊鏈生態系統。 在行內資深團隊的帶領下，Move Industries 堅持既注重技術又關注社群。 機構旨在回歸加密貨幣的根本初心：將金融權力及機遇歸還於民。