EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2025

 | Source: EXEL INDUSTRIES EXEL INDUSTRIES


Bilan semestriel au 31.12.2025

Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

  • 5 100 titres
  • 82 602 euros

Sur la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, ont été exécutées les opérations suivantes :

ACHAT11 207 titres422 109 euros687 transactions
VENTE10 434 titres 398 215 euros623 transactions

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 4 327 titres
  • 106 496 euros

Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 2 209 titres
  • 227 113 euros

  

ANNEXE

 ACHATSVENTES
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant de (€)Nombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de (€)
Total68711207422109,362310434398214,8
01/07/2025114081506054,4
02/07/20251140,661546346,5
03/07/202511422411726
04/07/202518336624110323,2
07/07/2025210451,791406349
08/07/202556529485813693,5
09/07/2025415677,83401820
10/07/20251022599601145,1
11/07/20252793440,562008772
14/07/20251144,53612720,5
15/07/202561145062,51144,6
16/07/20254672960,33411812,3
17/07/2025454237215222
18/07/202524175,341165125,9
21/07/20251122910052,771607108
22/07/202541626937,43482061,9
23/07/202551646916,71142,5
24/07/202581636764,8120836
25/07/202541214933,3111616635,3
28/07/2025441167351014151
29/07/2025102419677,21141,2
30/07/20251139,6320792
31/07/20251139,4322879
01/08/20251139,91139,9
04/08/20251140,4322888,8
05/08/20252411623,91139,9
06/08/202571365291,21139,2
07/08/20253271037,11138,7
08/08/20254411574,41138,4
11/08/20251138,1221814,1
12/08/20254853253,73411582,9
13/08/202517286103131528610505,2
14/08/20259602205111515730,6
15/08/20258722753,53602320
18/08/2025131143602302
19/08/202537528604803120
20/08/2025526982,81137,8
21/08/2025226983,1221800,1
22/08/20257662492,8326987,3
25/08/2025112451,22401518
26/08/2025226980,21726010172
27/08/2025321830,161044141,7
28/08/2025318716,751064250,4
29/08/202571164601,91140,1
01/09/202561134429,54461812,3
02/09/202522598014156,8
03/09/202541244806,151013939,1
04/09/20255612366,43572223
05/09/2025201535909,91138,8
08/09/2025131485645,71138,6
09/09/20253511919,81137,8
10/09/20253155674903406,5
11/09/20255311171,8222835,8
12/09/20254461729,81137,8
15/09/20251137,581204550,1
16/09/202571294907,51138,3
17/09/202561495602,727265,3
18/09/20255772886,31137,7
19/09/20253572129,44612283
22/09/20257622315,43602268
23/09/2025718066331401496
24/09/202582258244000
25/09/2025818567112903294
26/09/20252461651,628288,1
29/09/20253762714,84301075
30/09/20254913244,4101093929,9
01/10/20250001135,7
02/10/202500091455336
03/10/20254632325,65421555,8
06/10/202581063879,85341259,2
07/10/2025111063809,4210364
08/10/20256501789,44501797,5
09/10/20254712545,415802879,3
10/10/20254913244,411712545,4
13/10/202571113933,85541936,1
14/10/202569232846772756
15/10/20253381364,533108,3
16/10/20251135,91135,9
17/10/20254812903,7212432
20/10/202591786290,32271,8
21/10/20253913230,7321749,7
22/10/20255913194,42270,8
23/10/20252301050,241384875,7
24/10/2025112428389,31135,3
27/10/2025517058504511770,8
28/10/20252461573,433103,2
29/10/20252461568,73461573,2
30/10/2025513545632311060,2
31/10/2025226876,64762597,8
03/11/2025345153971023555,6
04/11/20251135,15812881,3
05/11/202551364801,1311388,6
06/11/2025932511230,7311389,3
07/11/2025317578,481625638,5
10/11/2025445311728781013397,5
11/11/20251131,81432110429,8
12/11/202561143756,7131535089,5
13/11/20250004792677,4
14/11/20251401360122899976
17/11/20256160563682007076,8
18/11/202541314642,671475225,9
19/11/20257622202,81135,6
20/11/202514014401740314548,9
21/11/2025101194360,62274
24/11/2025111400,491093997
25/11/202546925713411541,6
26/11/20254341281,1101977393,1
27/11/202522341125462832312565,3
28/11/2025151861028010284
01/12/20252275,5102117963,3
02/12/20255883354,261515798,4
03/12/202571023931,91138,7
04/12/20256883389,41138,6
05/12/20252321235,272017823,6
08/12/20253401576652420693
09/12/2025325985,15773056,5
10/12/20254100399072028106,2
11/12/202589538341502020
12/12/2025102138497,8210404,6
15/12/202518266103851301185
16/12/20256983756,834154
17/12/202515245928635184,9
18/12/20258130471861003646,5
19/12/2025311407,5122127840,8
22/12/20251328010693,51527110411,3
23/12/20252361403,5102349132
24/12/202523112091139
29/12/2025101415446,261114318,7
30/12/2025111315049,5425987,5
31/12/202529349,371074195,9

Pièce jointe


Attachments

EXEL Industries_Bilan semestriel contrat de liquidité_2025.12.31

Recommended Reading