EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2025

|Bilan semestriel au 31.12.2025
Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
- 5 100 titres
- 82 602 euros
Sur la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, ont été exécutées les opérations suivantes :
|ACHAT
|11 207 titres
|422 109 euros
|687 transactions
|VENTE
|10 434 titres
|398 215 euros
|623 transactions
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 4 327 titres
- 106 496 euros
Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 2 209 titres
- 227 113 euros
ANNEXE
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de (€)
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de (€)
|Total
|687
|11207
|422109,3
|623
|10434
|398214,8
|01/07/2025
|1
|1
|40
|8
|150
|6054,4
|02/07/2025
|1
|1
|40,6
|6
|154
|6346,5
|03/07/2025
|1
|1
|42
|2
|41
|1726
|04/07/2025
|1
|8
|336
|6
|241
|10323,2
|07/07/2025
|2
|10
|451,7
|9
|140
|6349
|08/07/2025
|5
|65
|2948
|5
|81
|3693,5
|09/07/2025
|4
|15
|677,8
|3
|40
|1820
|10/07/2025
|10
|225
|9960
|1
|1
|45,1
|11/07/2025
|2
|79
|3440,5
|6
|200
|8772
|14/07/2025
|1
|1
|44,5
|3
|61
|2720,5
|15/07/2025
|6
|114
|5062,5
|1
|1
|44,6
|16/07/2025
|4
|67
|2960,3
|3
|41
|1812,3
|17/07/2025
|4
|54
|2372
|1
|5
|222
|18/07/2025
|2
|4
|175,3
|4
|116
|5125,9
|21/07/2025
|11
|229
|10052,7
|7
|160
|7108
|22/07/2025
|4
|162
|6937,4
|3
|48
|2061,9
|23/07/2025
|5
|164
|6916,7
|1
|1
|42,5
|24/07/2025
|8
|163
|6764,8
|1
|20
|836
|25/07/2025
|4
|121
|4933,3
|11
|161
|6635,3
|28/07/2025
|4
|41
|1673
|5
|101
|4151
|29/07/2025
|10
|241
|9677,2
|1
|1
|41,2
|30/07/2025
|1
|1
|39,6
|3
|20
|792
|31/07/2025
|1
|1
|39,4
|3
|22
|879
|01/08/2025
|1
|1
|39,9
|1
|1
|39,9
|04/08/2025
|1
|1
|40,4
|3
|22
|888,8
|05/08/2025
|2
|41
|1623,9
|1
|1
|39,9
|06/08/2025
|7
|136
|5291,2
|1
|1
|39,2
|07/08/2025
|3
|27
|1037,1
|1
|1
|38,7
|08/08/2025
|4
|41
|1574,4
|1
|1
|38,4
|11/08/2025
|1
|1
|38,1
|2
|21
|814,1
|12/08/2025
|4
|85
|3253,7
|3
|41
|1582,9
|13/08/2025
|17
|286
|10313
|15
|286
|10505,2
|14/08/2025
|9
|60
|2205
|11
|151
|5730,6
|15/08/2025
|8
|72
|2753,5
|3
|60
|2320
|18/08/2025
|1
|3
|114
|3
|60
|2302
|19/08/2025
|3
|75
|2860
|4
|80
|3120
|20/08/2025
|5
|26
|982,8
|1
|1
|37,8
|21/08/2025
|2
|26
|983,1
|2
|21
|800,1
|22/08/2025
|7
|66
|2492,8
|3
|26
|987,3
|25/08/2025
|1
|12
|451,2
|2
|40
|1518
|26/08/2025
|2
|26
|980,2
|17
|260
|10172
|27/08/2025
|3
|21
|830,1
|6
|104
|4141,7
|28/08/2025
|3
|18
|716,7
|5
|106
|4250,4
|29/08/2025
|7
|116
|4601,9
|1
|1
|40,1
|01/09/2025
|6
|113
|4429,5
|4
|46
|1812,3
|02/09/2025
|2
|25
|980
|1
|4
|156,8
|03/09/2025
|4
|124
|4806,1
|5
|101
|3939,1
|04/09/2025
|5
|61
|2366,4
|3
|57
|2223
|05/09/2025
|20
|153
|5909,9
|1
|1
|38,8
|08/09/2025
|13
|148
|5645,7
|1
|1
|38,6
|09/09/2025
|3
|51
|1919,8
|1
|1
|37,8
|10/09/2025
|3
|15
|567
|4
|90
|3406,5
|11/09/2025
|5
|31
|1171,8
|2
|22
|835,8
|12/09/2025
|4
|46
|1729,8
|1
|1
|37,8
|15/09/2025
|1
|1
|37,5
|8
|120
|4550,1
|16/09/2025
|7
|129
|4907,5
|1
|1
|38,3
|17/09/2025
|6
|149
|5602,7
|2
|7
|265,3
|18/09/2025
|5
|77
|2886,3
|1
|1
|37,7
|19/09/2025
|3
|57
|2129,4
|4
|61
|2283
|22/09/2025
|7
|62
|2315,4
|3
|60
|2268
|23/09/2025
|7
|180
|6633
|1
|40
|1496
|24/09/2025
|8
|225
|8244
|0
|0
|0
|25/09/2025
|8
|185
|6711
|2
|90
|3294
|26/09/2025
|2
|46
|1651,6
|2
|8
|288,1
|29/09/2025
|3
|76
|2714,8
|4
|30
|1075
|30/09/2025
|4
|91
|3244,4
|10
|109
|3929,9
|01/10/2025
|0
|0
|0
|1
|1
|35,7
|02/10/2025
|0
|0
|0
|9
|145
|5336
|03/10/2025
|4
|63
|2325,6
|5
|42
|1555,8
|06/10/2025
|8
|106
|3879,8
|5
|34
|1259,2
|07/10/2025
|11
|106
|3809,4
|2
|10
|364
|08/10/2025
|6
|50
|1789,4
|4
|50
|1797,5
|09/10/2025
|4
|71
|2545,4
|15
|80
|2879,3
|10/10/2025
|4
|91
|3244,4
|11
|71
|2545,4
|13/10/2025
|7
|111
|3933,8
|5
|54
|1936,1
|14/10/2025
|6
|92
|3284
|6
|77
|2756
|15/10/2025
|3
|38
|1364,5
|3
|3
|108,3
|16/10/2025
|1
|1
|35,9
|1
|1
|35,9
|17/10/2025
|4
|81
|2903,7
|2
|12
|432
|20/10/2025
|9
|178
|6290,3
|2
|2
|71,8
|21/10/2025
|3
|91
|3230,7
|3
|21
|749,7
|22/10/2025
|5
|91
|3194,4
|2
|2
|70,8
|23/10/2025
|2
|30
|1050,2
|4
|138
|4875,7
|24/10/2025
|11
|242
|8389,3
|1
|1
|35,3
|27/10/2025
|5
|170
|5850
|4
|51
|1770,8
|28/10/2025
|2
|46
|1573,4
|3
|3
|103,2
|29/10/2025
|2
|46
|1568,7
|3
|46
|1573,2
|30/10/2025
|5
|135
|4563
|2
|31
|1060,2
|31/10/2025
|2
|26
|876,6
|4
|76
|2597,8
|03/11/2025
|3
|45
|1539
|7
|102
|3555,6
|04/11/2025
|1
|1
|35,1
|5
|81
|2881,3
|05/11/2025
|5
|136
|4801,1
|3
|11
|388,6
|06/11/2025
|9
|325
|11230,7
|3
|11
|389,3
|07/11/2025
|3
|17
|578,4
|8
|162
|5638,5
|10/11/2025
|44
|531
|17287
|8
|101
|3397,5
|11/11/2025
|1
|1
|31,8
|14
|321
|10429,8
|12/11/2025
|6
|114
|3756,7
|13
|153
|5089,5
|13/11/2025
|0
|0
|0
|4
|79
|2677,4
|14/11/2025
|1
|40
|1360
|12
|289
|9976
|17/11/2025
|6
|160
|5636
|8
|200
|7076,8
|18/11/2025
|4
|131
|4642,6
|7
|147
|5225,9
|19/11/2025
|7
|62
|2202,8
|1
|1
|35,6
|20/11/2025
|1
|40
|1440
|17
|403
|14548,9
|21/11/2025
|10
|119
|4360,6
|2
|2
|74
|24/11/2025
|1
|11
|400,4
|9
|109
|3997
|25/11/2025
|4
|69
|2571
|3
|41
|1541,6
|26/11/2025
|4
|34
|1281,1
|10
|197
|7393,1
|27/11/2025
|22
|341
|12546
|28
|323
|12565,3
|28/11/2025
|1
|5
|186
|10
|280
|10284
|01/12/2025
|2
|2
|75,5
|10
|211
|7963,3
|02/12/2025
|5
|88
|3354,2
|6
|151
|5798,4
|03/12/2025
|7
|102
|3931,9
|1
|1
|38,7
|04/12/2025
|6
|88
|3389,4
|1
|1
|38,6
|05/12/2025
|2
|32
|1235,2
|7
|201
|7823,6
|08/12/2025
|3
|40
|1576
|6
|524
|20693
|09/12/2025
|3
|25
|985,1
|5
|77
|3056,5
|10/12/2025
|4
|100
|3990
|7
|202
|8106,2
|11/12/2025
|8
|95
|3834
|1
|50
|2020
|12/12/2025
|10
|213
|8497,8
|2
|10
|404,6
|15/12/2025
|18
|266
|10385
|1
|30
|1185
|16/12/2025
|6
|98
|3756,8
|3
|4
|154
|17/12/2025
|15
|245
|9286
|3
|5
|184,9
|18/12/2025
|8
|130
|4718
|6
|100
|3646,5
|19/12/2025
|3
|11
|407,5
|12
|212
|7840,8
|22/12/2025
|13
|280
|10693,5
|15
|271
|10411,3
|23/12/2025
|2
|36
|1403,5
|10
|234
|9132
|24/12/2025
|2
|31
|1209
|1
|1
|39
|29/12/2025
|10
|141
|5446,2
|6
|111
|4318,7
|30/12/2025
|11
|131
|5049,5
|4
|25
|987,5
|31/12/2025
|2
|9
|349,3
|7
|107
|4195,9
