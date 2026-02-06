EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2025





Bilan semestriel au 31.12.2025



Contrat de liquidité avec la société

Natixis ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

5 100 titres

82 602 euros

Sur la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, ont été exécutées les opérations suivantes :

ACHAT 11 207 titres 422 109 euros 687 transactions VENTE 10 434 titres 398 215 euros 623 transactions

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

4 327 titres

106 496 euros

Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

2 209 titres

227 113 euros

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de (€) Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de (€) Total 687 11207 422109,3 623 10434 398214,8 01/07/2025 1 1 40 8 150 6054,4 02/07/2025 1 1 40,6 6 154 6346,5 03/07/2025 1 1 42 2 41 1726 04/07/2025 1 8 336 6 241 10323,2 07/07/2025 2 10 451,7 9 140 6349 08/07/2025 5 65 2948 5 81 3693,5 09/07/2025 4 15 677,8 3 40 1820 10/07/2025 10 225 9960 1 1 45,1 11/07/2025 2 79 3440,5 6 200 8772 14/07/2025 1 1 44,5 3 61 2720,5 15/07/2025 6 114 5062,5 1 1 44,6 16/07/2025 4 67 2960,3 3 41 1812,3 17/07/2025 4 54 2372 1 5 222 18/07/2025 2 4 175,3 4 116 5125,9 21/07/2025 11 229 10052,7 7 160 7108 22/07/2025 4 162 6937,4 3 48 2061,9 23/07/2025 5 164 6916,7 1 1 42,5 24/07/2025 8 163 6764,8 1 20 836 25/07/2025 4 121 4933,3 11 161 6635,3 28/07/2025 4 41 1673 5 101 4151 29/07/2025 10 241 9677,2 1 1 41,2 30/07/2025 1 1 39,6 3 20 792 31/07/2025 1 1 39,4 3 22 879 01/08/2025 1 1 39,9 1 1 39,9 04/08/2025 1 1 40,4 3 22 888,8 05/08/2025 2 41 1623,9 1 1 39,9 06/08/2025 7 136 5291,2 1 1 39,2 07/08/2025 3 27 1037,1 1 1 38,7 08/08/2025 4 41 1574,4 1 1 38,4 11/08/2025 1 1 38,1 2 21 814,1 12/08/2025 4 85 3253,7 3 41 1582,9 13/08/2025 17 286 10313 15 286 10505,2 14/08/2025 9 60 2205 11 151 5730,6 15/08/2025 8 72 2753,5 3 60 2320 18/08/2025 1 3 114 3 60 2302 19/08/2025 3 75 2860 4 80 3120 20/08/2025 5 26 982,8 1 1 37,8 21/08/2025 2 26 983,1 2 21 800,1 22/08/2025 7 66 2492,8 3 26 987,3 25/08/2025 1 12 451,2 2 40 1518 26/08/2025 2 26 980,2 17 260 10172 27/08/2025 3 21 830,1 6 104 4141,7 28/08/2025 3 18 716,7 5 106 4250,4 29/08/2025 7 116 4601,9 1 1 40,1 01/09/2025 6 113 4429,5 4 46 1812,3 02/09/2025 2 25 980 1 4 156,8 03/09/2025 4 124 4806,1 5 101 3939,1 04/09/2025 5 61 2366,4 3 57 2223 05/09/2025 20 153 5909,9 1 1 38,8 08/09/2025 13 148 5645,7 1 1 38,6 09/09/2025 3 51 1919,8 1 1 37,8 10/09/2025 3 15 567 4 90 3406,5 11/09/2025 5 31 1171,8 2 22 835,8 12/09/2025 4 46 1729,8 1 1 37,8 15/09/2025 1 1 37,5 8 120 4550,1 16/09/2025 7 129 4907,5 1 1 38,3 17/09/2025 6 149 5602,7 2 7 265,3 18/09/2025 5 77 2886,3 1 1 37,7 19/09/2025 3 57 2129,4 4 61 2283 22/09/2025 7 62 2315,4 3 60 2268 23/09/2025 7 180 6633 1 40 1496 24/09/2025 8 225 8244 0 0 0 25/09/2025 8 185 6711 2 90 3294 26/09/2025 2 46 1651,6 2 8 288,1 29/09/2025 3 76 2714,8 4 30 1075 30/09/2025 4 91 3244,4 10 109 3929,9 01/10/2025 0 0 0 1 1 35,7 02/10/2025 0 0 0 9 145 5336 03/10/2025 4 63 2325,6 5 42 1555,8 06/10/2025 8 106 3879,8 5 34 1259,2 07/10/2025 11 106 3809,4 2 10 364 08/10/2025 6 50 1789,4 4 50 1797,5 09/10/2025 4 71 2545,4 15 80 2879,3 10/10/2025 4 91 3244,4 11 71 2545,4 13/10/2025 7 111 3933,8 5 54 1936,1 14/10/2025 6 92 3284 6 77 2756 15/10/2025 3 38 1364,5 3 3 108,3 16/10/2025 1 1 35,9 1 1 35,9 17/10/2025 4 81 2903,7 2 12 432 20/10/2025 9 178 6290,3 2 2 71,8 21/10/2025 3 91 3230,7 3 21 749,7 22/10/2025 5 91 3194,4 2 2 70,8 23/10/2025 2 30 1050,2 4 138 4875,7 24/10/2025 11 242 8389,3 1 1 35,3 27/10/2025 5 170 5850 4 51 1770,8 28/10/2025 2 46 1573,4 3 3 103,2 29/10/2025 2 46 1568,7 3 46 1573,2 30/10/2025 5 135 4563 2 31 1060,2 31/10/2025 2 26 876,6 4 76 2597,8 03/11/2025 3 45 1539 7 102 3555,6 04/11/2025 1 1 35,1 5 81 2881,3 05/11/2025 5 136 4801,1 3 11 388,6 06/11/2025 9 325 11230,7 3 11 389,3 07/11/2025 3 17 578,4 8 162 5638,5 10/11/2025 44 531 17287 8 101 3397,5 11/11/2025 1 1 31,8 14 321 10429,8 12/11/2025 6 114 3756,7 13 153 5089,5 13/11/2025 0 0 0 4 79 2677,4 14/11/2025 1 40 1360 12 289 9976 17/11/2025 6 160 5636 8 200 7076,8 18/11/2025 4 131 4642,6 7 147 5225,9 19/11/2025 7 62 2202,8 1 1 35,6 20/11/2025 1 40 1440 17 403 14548,9 21/11/2025 10 119 4360,6 2 2 74 24/11/2025 1 11 400,4 9 109 3997 25/11/2025 4 69 2571 3 41 1541,6 26/11/2025 4 34 1281,1 10 197 7393,1 27/11/2025 22 341 12546 28 323 12565,3 28/11/2025 1 5 186 10 280 10284 01/12/2025 2 2 75,5 10 211 7963,3 02/12/2025 5 88 3354,2 6 151 5798,4 03/12/2025 7 102 3931,9 1 1 38,7 04/12/2025 6 88 3389,4 1 1 38,6 05/12/2025 2 32 1235,2 7 201 7823,6 08/12/2025 3 40 1576 6 524 20693 09/12/2025 3 25 985,1 5 77 3056,5 10/12/2025 4 100 3990 7 202 8106,2 11/12/2025 8 95 3834 1 50 2020 12/12/2025 10 213 8497,8 2 10 404,6 15/12/2025 18 266 10385 1 30 1185 16/12/2025 6 98 3756,8 3 4 154 17/12/2025 15 245 9286 3 5 184,9 18/12/2025 8 130 4718 6 100 3646,5 19/12/2025 3 11 407,5 12 212 7840,8 22/12/2025 13 280 10693,5 15 271 10411,3 23/12/2025 2 36 1403,5 10 234 9132 24/12/2025 2 31 1209 1 1 39 29/12/2025 10 141 5446,2 6 111 4318,7 30/12/2025 11 131 5049,5 4 25 987,5 31/12/2025 2 9 349,3 7 107 4195,9

