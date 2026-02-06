Årsrapport 2025

─ Basisindtjening før nedskrivninger udgjorde 513,7 mio. kr., hvilket er 147,4 mio. kr. mindre end året før.

─ Stor kundetilgang og vækst i forretningsomfanget har ikke kunnet opveje effekten af faldet i rentemarginalen.

─ Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 1.495,1 mio. kr. Det er et fald på 1,9 % i forhold til året før.

─ Udgifter til personale og administration udgjorde 906,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,6 %.

─ Nedskrivninger på udlån m.v. udgjorde 35,2 mio. kr. svarende til 0,1 % af udlån og garantier.

─ Beholdningsresultatet udgjorde 58,8 mio. kr. og er positivt påvirket af salget af aktier i bankens datacenter.

─ Årets resultat før skat udgjorde 537,3 mio. kr., hvilket forrenter egenkapitalen med 15,7 %.

─ Årets resultat udgjorde 411,3 mio. kr. svarende til 119 kr. pr. aktie.

─ Ledelsen anser årets basisindtjening og resultat for tilfredsstillende.

─ Banken har en solid kapitalposition med en kapitalprocent 22,7 og et samlet kapitalkrav på 14,7 %.

Vedhæftede filer