Resultat af rentetilpasning - Nykredit Realkredit A/S

Resultat af rentetilpasning

Nykredit koncernen har afsluttet obligationssalget i forbindelse med rentetilpasning af Tilpasningslån efter princippet om ”refinansieringskurs”. Lånene rentetilpasses den 1. april 2026.

Rentetilpasningen resulterer i følgende kontantlånsrenter:





F1 SDO

april 2027

DKK F3 RO G

april 2029

DKK F5 RO G

april 2031

DKK Kontantlånsrente 2,27% 2,45% 2,71%

Detaljerede oplysninger om auktionsresultaterne kan ses på nykredit.dk og totalkredit.dk. Oplysninger om obligationssalget kan ses på nykredit.com/ir.

