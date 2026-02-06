Resultat af rentetilpasning - Nykredit Realkredit A/S

 | Source: Nykredit Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S

Til        Nasdaq Copenhagen
        og pressen

        

Resultat af rentetilpasning

Nykredit koncernen har afsluttet obligationssalget i forbindelse med rentetilpasning af Tilpasningslån efter princippet om ”refinansieringskurs”. Lånene rentetilpasses den 1. april 2026.

Rentetilpasningen resulterer i følgende kontantlånsrenter:

 

F1 SDO
april 2027
DKK		F3 RO G
april 2029
DKK		F5 RO G
april 2031
DKK
Kontantlånsrente2,27%2,45%2,71%

Detaljerede oplysninger om auktionsresultaterne kan ses på nykredit.dk og totalkredit.dk. Oplysninger om obligationssalget kan ses på nykredit.com/ir.

Spørgsmål kan rettes til Morten Søby Willendrup, Funding og Kapital, på telefon 
44 55 19 62 eller Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil


Attachments

Resultater refinansiering DK

Recommended Reading