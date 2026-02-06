Refinansiering af variabelt forrentede lån - Nykredit Realkredit A/S

Til        Nasdaq Copenhagen
        og pressen
        

        

Refinansiering af variabelt forrentede lån

Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. april 2026.

Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.

 Cibor-lånCibor-lånCibor-lånCibor-lånEuribor-lånEuribor-lån
ISINDK000955140-0DK000955175-6DK000955167-3DK000955159-0DK000955183-0DK000955191-3
Reference
rente		Cibor3MCibor3MCibor3MCibor3MEuribor3MEuribor3M
Kapital
center		H (SDO)G (RO)H (SDO)H (SDO)H (SDO)H (SDO)
Serie
betegnelse		32H32G32H32H32H32H
KonverterbarNejNejNejJaJaJa
Auktions resultater      
SalgDKK 10.900 mio.DKK 4.700 mio.DKK 10.300 mio.DKK 2.300 mio.EUR 370 mio.EUR 20 mio.
BudDKK 31.256 mio.DKK 14.850 mio.DKK 16.725 mio.DKK 6.268 mio.EUR 1758 mio.EUR 38 mio.
Rentetillæg+0,04%+0,07%+0,04%+0,10%+0,33%+0,48%
Kurs100,20100,20100,20100,20100,00100,20
Øvrig information      
Udløb01/10/202801/10/202801/04/202901/04/202901/04/202901/10/2030

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Emil Schmidt Andreasen på telefon 44 55 26 72.

