Refinansiering af variabelt forrentede lån - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
og pressen
Refinansiering af variabelt forrentede lån
Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. april 2026.
Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.
|Cibor-lån
|Cibor-lån
|Cibor-lån
|Cibor-lån
|Euribor-lån
|Euribor-lån
|ISIN
|DK000955140-0
|DK000955175-6
|DK000955167-3
|DK000955159-0
|DK000955183-0
|DK000955191-3
|Reference
rente
|Cibor3M
|Cibor3M
|Cibor3M
|Cibor3M
|Euribor3M
|Euribor3M
|Kapital
center
|H (SDO)
|G (RO)
|H (SDO)
|H (SDO)
|H (SDO)
|H (SDO)
|Serie
betegnelse
|32H
|32G
|32H
|32H
|32H
|32H
|Konverterbar
|Nej
|Nej
|Nej
|Ja
|Ja
|Ja
|Auktions resultater
|Salg
|DKK 10.900 mio.
|DKK 4.700 mio.
|DKK 10.300 mio.
|DKK 2.300 mio.
|EUR 370 mio.
|EUR 20 mio.
|Bud
|DKK 31.256 mio.
|DKK 14.850 mio.
|DKK 16.725 mio.
|DKK 6.268 mio.
|EUR 1758 mio.
|EUR 38 mio.
|Rentetillæg
|+0,04%
|+0,07%
|+0,04%
|+0,10%
|+0,33%
|+0,48%
|Kurs
|100,20
|100,20
|100,20
|100,20
|100,00
|100,20
|Øvrig information
|Udløb
|01/10/2028
|01/10/2028
|01/04/2029
|01/04/2029
|01/04/2029
|01/10/2030
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Emil Schmidt Andreasen på telefon 44 55 26 72.
