Refinansiering af variabelt forrentede lån - Totalkredit A/S

Refinansiering af variabelt forrentede lån

Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. april 2026.



Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.

Cibor-lån Cibor-lån Cibor-lån Cibor-lån Euribor-lån Euribor-lån ISIN DK000955140-0 DK000955175-6 DK000955167-3 DK000955159-0 DK000955183-0 DK000955191-3 Reference

rente Cibor3M Cibor3M Cibor3M Cibor3M Euribor3M Euribor3M Kapital

center H (SDO) G (RO) H (SDO) H (SDO) H (SDO) H (SDO) Serie

betegnelse 32H 32G 32H 32H 32H 32H Konverterbar Nej Nej Nej Ja Ja Ja Auktions resultater Salg DKK 10.900 mio. DKK 4.700 mio. DKK 10.300 mio. DKK 2.300 mio. EUR 370 mio. EUR 20 mio. Bud DKK 31.256 mio. DKK 14.850 mio. DKK 16.725 mio. DKK 6.268 mio. EUR 1758 mio. EUR 38 mio. Rentetillæg +0,04% +0,07% +0,04% +0,10% +0,33% +0,48% Kurs 100,20 100,20 100,20 100,20 100,00 100,20 Øvrig information Udløb 01/10/2028 01/10/2028 01/04/2029 01/04/2029 01/04/2029 01/10/2030

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Emil Schmidt Andreasen på telefon 44 55 26 72.

