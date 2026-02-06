REITIR: Stækkun á skuldabréfaflokknum REITIR150534

Reitir fasteignafélag hf. hefur lokið sölu á skuldabréfum í skuldabréfaflokkunum REITIR150534.
REITIR150534 er verðtryggður skuldabréfaflokkur sem er veðtryggður með almenna tryggingafyrirkomulagi félagsins. Flokkurinn er með lokagjalddaga 15. maí 2034 en endurgreiðsluferli höfuðstóls fylgir 30 ára greiðsluferli með jöfnum afborgunum fram til lokagjalddaga, þegar allar eftirstöðvar greiðast í einni greiðslu. Greiðslur vaxta og afborgana höfuðstóls fara fram á tveggja mánaða fresti.
Seld voru skuldabréf að nafnverði 2.300 m.kr. á ávöxtunarkröfunni 3,93%. Áður hafa verið gefin út skuldabréf í flokknum að nafnvirði 8.582 m.kr. og verður því flokkurinn eftir stækkunina samtals 10.882 m.kr. að nafnvirði.
Stefnt er að uppgjöri viðskiptanna föstudaginn 13. febrúar nk. og verður óskað eftir því að nýju bréfin verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland í kjölfarið.
Grunnlýsing félagsins, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindra skuldabréfa verða birt á vefsíðu félagsins, reitir.is/fjarfestar. Tilkynningar sem Reitir fasteignafélag hf. birtir í tengslum við viðvarandi upplýsingaskyldu frá birtingu grunnlýsingar má jafnframt nálgast á vefsíðu félagsins.
Verðbréfamiðlun Íslandsbanka hafði umsjón með sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Nánari upplýsingar veita:
Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, netfang: einar@reitir.is, sími 669 4416