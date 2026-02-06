BUREAU VERITAS : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2026

INFORMATION RÈGLEMENTÉE

Courbevoie, France – 6 février 2026

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote prévue par l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Emetteur : Bureau Veritas

Date de l’arrêtéNombre d’actions en circulation (1)Nombre total de droits de vote
31/01/2026453 877 520


Nombre de droits de vote théoriques : 560 823 211

Nombre de droits de vote exerçables : 550 602 381

 

(1)   y compris les actions nouvelles créées en Euroclear du fait des levées d’options de souscription d’actions intervenues depuis le 1er janvier 2026, le cas échéant.

                

