EXEL Industries : Résultats du vote sur les résolutions à l’Assemblée générale ordinaire du 4 février 2026

Assemblée générale ordinaire du 04 février 2026

Toutes les résolutions adoptées

Les 16 résolutions soumises au vote des actionnaires d’EXEL Industries ont été adoptées.

L’Assemblée a notamment approuvé le versement d’un dividende de 0,60 € par action.

Le nombre d’actions composant le capital social de la société s’élève à 6 787 900.

Le nombre d’actions ayant le droit de vote est de 6 782 391.

Le quorum s’est établi à 88,42 % (représentant 6 001 877 actions et 8 639 198 voix pour 78 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

 Résultat des votes

Résolution% Pour% ContreVoix expriméesRésultat
1Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2025100 %-8 639 198Adoptée
2Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025100 %-8 639 198Adoptée
3Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende100 %-8 639 198Adoptée
4Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Cyril BALLU94,1700 %5,8300 %8 639 198Adoptée
5Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)93,6400 %6,3600 %8 639 198Adoptée
6Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)93,8700 %6,1300 %8 639 198Adoptée
7Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)99,9300 %0,0700 %8 639 198Adoptée
8Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)99,9300 %0,0700 %8 639 198Adoptée
9Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ou attribuée au titre du même exercice (say on pay ex post)99,2700 %0,7300 %8 639 198Adoptée
10Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Patrick BALLU, en sa qualité de Président du Conseil d’administration (say on pay ex post)99,9300 %0,0700 %8 639 198Adoptée
11Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Daniel TRAGUS en sa qualité de Directeur Général (say on pay ex post)95,0500 %4,9500 %8 639 198Adoptée
12Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Marc BALLU, en sa qualité de Directeur Général Délégué (say on pay ex post)95,4400 %4,5600 %8 639 198Adoptée
13Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Cyril BALLU en sa qualité de Directeur Général Délégué (say on pay ex post)95,4400 %4,5600 %8 639 198Adoptée
14Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées 100 %-8 639 198Adoptée
15Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société96,5900 %3,4100 %8 639 198Adoptée
19Pouvoirs pour les formalités 100 %-8 639 198Adoptée

 Prochains rendez-vous

  • 24 avril 2026, avant bourse : chiffre d’affaires du 2e trimestre 2025–2026
  • 22 mai 2026, avant bourse : résultats semestriels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

