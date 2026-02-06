EXEL Industries : Résultats du vote sur les résolutions à l’Assemblée générale ordinaire du 4 février 2026





Assemblée générale ordinaire du 04 février 2026



Toutes les résolutions adoptées

Les 16 résolutions soumises au vote des actionnaires d’EXEL Industries ont été adoptées.

L’Assemblée a notamment approuvé le versement d’un dividende de 0,60 € par action.

Le nombre d’actions composant le capital social de la société s’élève à 6 787 900.

Le nombre d’actions ayant le droit de vote est de 6 782 391.

Le quorum s’est établi à 88,42 % (représentant 6 001 877 actions et 8 639 198 voix pour 78 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

Résultat des votes

N° Résolution % Pour % Contre Voix exprimées Résultat 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2025 100 % - 8 639 198 Adoptée 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025 100 % - 8 639 198 Adoptée 3 Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende 100 % - 8 639 198 Adoptée 4 Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Cyril BALLU 94,1700 % 5,8300 % 8 639 198 Adoptée 5 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante) 93,6400 % 6,3600 % 8 639 198 Adoptée 6 Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante) 93,8700 % 6,1300 % 8 639 198 Adoptée 7 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante) 99,9300 % 0,0700 % 8 639 198 Adoptée 8 Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante) 99,9300 % 0,0700 % 8 639 198 Adoptée 9 Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ou attribuée au titre du même exercice (say on pay ex post) 99,2700 % 0,7300 % 8 639 198 Adoptée 10 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Patrick BALLU, en sa qualité de Président du Conseil d’administration (say on pay ex post) 99,9300 % 0,0700 % 8 639 198 Adoptée 11 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Daniel TRAGUS en sa qualité de Directeur Général (say on pay ex post) 95,0500 % 4,9500 % 8 639 198 Adoptée 12 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Marc BALLU, en sa qualité de Directeur Général Délégué (say on pay ex post) 95,4400 % 4,5600 % 8 639 198 Adoptée 13 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Cyril BALLU en sa qualité de Directeur Général Délégué (say on pay ex post) 95,4400 % 4,5600 % 8 639 198 Adoptée 14 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées 100 % - 8 639 198 Adoptée 15 Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 96,5900 % 3,4100 % 8 639 198 Adoptée 19 Pouvoirs pour les formalités 100 % - 8 639 198 Adoptée

Prochains rendez-vous

24 avril 2026 , avant bourse : chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2025–2026

, avant bourse : chiffre d’affaires du 2 trimestre 2025–2026 22 mai 2026, avant bourse : résultats semestriels 2025–2026 et présentation aux investisseurs

Pièce jointe