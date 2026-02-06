EXEL Industries : Résultats du vote sur les résolutions à l’Assemblée générale ordinaire du 4 février 2026

|Assemblée générale ordinaire du 04 février 2026
Toutes les résolutions adoptées
Les 16 résolutions soumises au vote des actionnaires d’EXEL Industries ont été adoptées.
L’Assemblée a notamment approuvé le versement d’un dividende de 0,60 € par action.
Le nombre d’actions composant le capital social de la société s’élève à 6 787 900.
Le nombre d’actions ayant le droit de vote est de 6 782 391.
Le quorum s’est établi à 88,42 % (représentant 6 001 877 actions et 8 639 198 voix pour 78 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).
Résultat des votes
|N°
|Résolution
|% Pour
|% Contre
|Voix exprimées
|Résultat
|1
|Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2025
|100 %
|-
|8 639 198
|Adoptée
|2
|Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2025
|100 %
|-
|8 639 198
|Adoptée
|3
|Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende
|100 %
|-
|8 639 198
|Adoptée
|4
|Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Cyril BALLU
|94,1700 %
|5,8300 %
|8 639 198
|Adoptée
|5
|Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)
|93,6400 %
|6,3600 %
|8 639 198
|Adoptée
|6
|Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)
|93,8700 %
|6,1300 %
|8 639 198
|Adoptée
|7
|Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)
|99,9300 %
|0,0700 %
|8 639 198
|Adoptée
|8
|Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2025-2026 (say on pay ex ante)
|99,9300 %
|0,0700 %
|8 639 198
|Adoptée
|9
|Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 ou attribuée au titre du même exercice (say on pay ex post)
|99,2700 %
|0,7300 %
|8 639 198
|Adoptée
|10
|Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Patrick BALLU, en sa qualité de Président du Conseil d’administration (say on pay ex post)
|99,9300 %
|0,0700 %
|8 639 198
|Adoptée
|11
|Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Daniel TRAGUS en sa qualité de Directeur Général (say on pay ex post)
|95,0500 %
|4,9500 %
|8 639 198
|Adoptée
|12
|Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Marc BALLU, en sa qualité de Directeur Général Délégué (say on pay ex post)
|95,4400 %
|4,5600 %
|8 639 198
|Adoptée
|13
|Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 à M. Cyril BALLU en sa qualité de Directeur Général Délégué (say on pay ex post)
|95,4400 %
|4,5600 %
|8 639 198
|Adoptée
|14
|Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
|100 %
|-
|8 639 198
|Adoptée
|15
|Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
|96,5900 %
|3,4100 %
|8 639 198
|Adoptée
|19
|Pouvoirs pour les formalités
|100 %
|-
|8 639 198
|Adoptée
Prochains rendez-vous
- 24 avril 2026, avant bourse : chiffre d’affaires du 2e trimestre 2025–2026
- 22 mai 2026, avant bourse : résultats semestriels 2025–2026 et présentation aux investisseurs
