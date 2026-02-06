Bitget registra una tasa de crecimiento del 45,5 % entre los principales exchanges de criptomonedas en 2025

VICTORIA, Seychelles, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange del mundo, registró un aumento interanual del 45,5 % en el crecimiento del volumen de trading y aseguró el puesto número 6 en la cuota de mercado global entre los exchanges centralizados de criptomonedas al cierre de 2025, según el informe más reciente Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume de CoinGecko (cuota de mercado de los exchanges de criptomonedas por volumen de trading).

El informe de CoinGecko, ampliamente reconocido como un referente del sector, clasifica a los exchanges en función de su volumen de trading anual y su participación relativa dentro del ecosistema global de exchanges centralizados. La cuota de mercado del 6,4 % alcanzada por Bitget a finales de 2025 refleja un avance significativo, impulsado por su innovadora cartera de productos. El sólido desempeño de Bitget en este estudio independiente pone de relieve la expansión de su presencia y su diferenciación competitiva dentro del panorama del trading de activos digitales.

"Nos enorgullece ver que el crecimiento continuo de Bitget se refleje en el informe de CoinGecko", afirmó, Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget. "La confianza que la comunidad ha depositado en nosotros se debe a la seguridad que hemos construido a lo largo de los años. Contar con una de las mayores cuotas de mercado en cripto significa diseñar a escala, y con el modelo UEX estamos viendo cómo esto se materializa en la práctica".

Durante el último año, Bitget aceleró su transición hacia un modelo de Universal Exchange, ampliando su alcance más allá de los mercados nativos de criptomonedas hacia el trading de múltiples activos. Esto incluyó el lanzamiento beta de Bitget TradFi, que permite a los usuarios operar con materias primas, índices, divisas (FX) y metales como el oro, junto con derivados cripto, así como la expansión de los futuros de acciones tokenizadas, que registraron una fuerte adopción durante los ciclos globales de resultados empresariales. Estas incorporaciones complementaron las fortalezas principales de Bitget en liquidez spot y de derivados, permitiendo a los traders reaccionar a eventos macroeconómicos sin abandonar un entorno nativo de criptomonedas.

El informe de CoinGecko posiciona el desempeño de Bitget dentro de una tendencia más amplia en la que los usuarios gravitan hacia plataformas que combinan profundidad, flexibilidad y resiliencia. A medida que la actividad de trading abarca cada vez más criptomonedas, activos macro y productos on-chain, los exchanges capaces de respaldar esta convergencia están captando una proporción creciente de la atención del mercado. Mientras Bitget inicia 2026, la empresa continúa consolidando su trayectoria de crecimiento con un conjunto de productos ampliado, una infraestructura comercial mejorada e inversiones continuas en la confianza de la comunidad y la confiabilidad de la plataforma.

Acerca de Bitget

Bitget es la mayor plataforma Universal Exchange (UEX) que presta servicio a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de criptoactivos, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1.1 millón de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente y considerar cuidadosamente la experiencia y situación financiera personal. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91c7d1fe-3346-4ac0-81b0-e04542972dee