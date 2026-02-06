Bitget affiche un taux de croissance de 45,5 % et se classe parmi les principales bourses de crypto-monnaies en 2025

VICTORIA, Seychelles, 06 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle au monde, a enregistré une croissance de 45,5 % de son volume de transactions par rapport à lʼannée précédente et sʼest classée au sixième rang mondial du marché des bourses de crypto-monnaies centralisées au terme de lʼannée 2025, selon le dernier rapport Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume publié par CoinGecko.

Le rapport CoinGecko, une référence incontournable du secteur, classe les bourses en fonction de leur volume annuel de transactions et de leur part relative au marché mondial des bourses centralisées. Avec une part de marché de 6,4 % à la fin de lʼannée 2025, Bitget affiche une dynamique significative, portée par sa gamme de produits innovants. Les excellents résultats obtenus par Bitget à lʼissue de cette étude menée de manière indépendante soulignent lʼexpansion de la présence de cette place boursière et sa différenciation concurrentielle dans le paysage du trading dʼactifs numériques.

« Nous sommes fiers de constater que la croissance continue enregistrée par Bitget ait été mentionnée dans le rapport de CoinGecko », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La confiance que la communauté nous accorde est attribuable au niveau de sécurité auquel nous sommes parvenus au fil des ans. Détenir lʼune des plus importantes parts de marché dans le domaine des crypto-monnaies implique que nous évoluons à grande échelle, et grâce à UEX, nous voyons ce potentiel se concrétiser. »

Au cours de lʼannée écoulée, Bitget a accéléré sa transition vers un modèle de bourse universelle, dépassant les marchés autochtones des crypto-monnaies pour sʼétendre au trading multi-actifs. Cette stratégie comprenait le lancement en version bêta de Bitget TradFi, permettant aux utilisateurs de trader des matières premières, des indices, des devises et des métaux tels que lʼor, ainsi que des dérivés de cryptomonnaies, sans oublier lʼexpansion des contrats à terme sur actions tokenisés, qui ont connu un fort engouement au cours des cycles de bénéfices à lʼéchelle mondiale. Ces nouveautés viennent compléter les atouts majeurs de Bitget en matière de liquidité sur les marchés au comptant et dérivés, permettant ainsi aux traders de sʼadapter aux événements macroéconomiques sans pour autant quitter un environnement crypto-natif.

Le rapport de CoinGecko situe les performances de Bitget dans une tendance plus large selon laquelle les utilisateurs se tournent vers des plateformes combinant profondeur, flexibilité et résilience. Alors que les activités de trading sʼétendent de plus en plus aux crypto-monnaies, aux actifs macroéconomiques et aux produits en chaîne, les bourses capables de soutenir cette convergence attirent de plus en plus lʼattention du marché. Alors que Bitget entame lʼannée 2026, la société poursuit sa trajectoire de croissance en élargissant sa gamme de produits, en améliorant son infrastructure de trading et en poursuivant ses efforts pour renforcer la confiance de sa communauté et la fiabilité de sa plateforme.

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Desservant plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises, et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

