Bitget מדווחת על קצב צמיחה של 45.5% כאחת הבורסות הקריפטוגרפיות המובילות ב-2025

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, רשמה עלייה של 45.5% במונחים של שנה לשנה לשנה בצמיחת נפח המסחר, והבטיחה את המקום השישי בנתח השוק העולמי בקרב הבורסות הקריפטוגרפיות המרכזיות עם סיום 2025, על פי Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume report של CoinGecko.

הדו"ח של CoinGecko, שמהווה מדד המוכר באופן נרחב בתעשייה, מדרג בורסות על סמך נפח מסחר שנתי ונתח ביחס לתמונת הבורסות המרכזיות הגלובלית. נתח השוק של Bitget, שעמד על 6.4% בסוף 2025, משקף תנופה משמעותית, המונעת בידי חבילת המוצרים החדשנית שלה. החוזקה של Bitget במחקר עצמאי זה מדגישה את טביעת הרגל המתרחבת של הבורסה ואת הבידול התחרותי שלה בנוף המסחר בנכסים דיגיטליים.

"אנחנו גאים לראות את הצמיחה המתמשכת של Bitget משתקפת בדו"ח של CoinGecko," אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "האמון שהקהילה נתנה בנו מיוחס לאבטחה שבנינו לאורך השנים, החזקת אחת מנתחי השוק הגדולים ביותר בקריפטו מאפשרת לנו לבנות בקנה מידה גדול, ועם UEX אנחנו רואים את זה מתממש במציאות."

במהלך השנה האחרונה, Bitget האיצה את המעבר שלה למודל בורסה אוניברסלית, והתרחבה אל מעבר לשווקים קריפטוגרפים למסחר בריבוי נכסים. זה כלל את פריסת הבטא של Bitget TradFi, כלי המאפשר למשתמשים לסחור בסחורות, מדדים, מטבעות חוץ ומתכות כמו זהב לצד נגזרות קריפטוגרפיות, כמו גם הרחבת תחום החוזים העתידיים על אסימוני מניות, אשר זכו לעלייה משמעותית במהלך מחזורי רווחים גלובליים. תוספות אלו השלימו את נקודות הליבה החזקות של Bitget במסחר בספוט ובנזילות של נגזרות, ואפשרו לסוחרים להגיב לאירועי מאקרו מבלי לעזוב את הסביבה הקריפטוגרפית.

הדו"ח של CoinGecko ממקם את ביצועי Bitget בתוך מגמה רחבה יותר של משתמשים שנמשכים אל פלטפורמות המשלבות עומק, גמישות וחוסן. ככל שפעילות המסחר מתרחבת יותר ויותר אל השוק הקריפטוגרפי, נכסי מאקרו ומוצרי בלוקצ'יין, בורסות המסוגלות לתמוך בהתכנסות זו תופסות נתח הולך וגדל מתשומת הלב של השוק. עם כניסתה של Bitget ל-2026, החברה ממשיכה לבנות על מסלול הצמיחה שלה עם חבילת מוצרים מורחבת, תשתית מסחר משופרת והשקעות מתמשכות באמון הקהילה ואמינות הפלטפורמה.

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו, יותר מ- 100 מניות אסימונים, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק אסימוני ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

