ビットゲット、2025年に主要暗号資産取引所の中で45.5%の成長率を記録

セーシェル共和国ビクトリア発, Feb. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- コインゲッコー (Coingecko) が提供する最新のレポート、「中央集権型暗号資産取引所の取引量別市場シェア (Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume)」によると、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、前年比45.5%の取引量増加を記録し、2025年末時点で中央集権型取引所の世界市場シェア第6位を獲得した。

このコインゲッコーのレポートは、広く参照される業界ベンチマークであり、世界の中央集権型取引所を対象に、年間取引量と市場シェアに基づいて各取引所を評価している。 ビットゲットの2025年末時点での市場シェア6.4%は、同社の革新的な商品群によって生み出された大きな勢いを示している。 この独立調査で示されるビットゲットの好成績は、デジタル資産取引市場における同取引所の拡大する存在感と競争上の差別化を際立たせている。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「コインゲッコーのレポートにビットゲットの継続的な成長が示されていることを誇りに思います。 コミュニティが私たちに寄せる信頼は、私たちが長年にわたって築いてきたセキュリティによるものです。また、暗号資産分野で最大級の市場シェアを持つという事実は、当社がスケールに対応した基盤を構築していることを示しており、UEXによってその成果が現実のものとなっているのです。」

過去一年間で、ビットゲットはユニバーサル取引所モデルへの移行を加速させ、暗号資産ネイティブ市場を超えてマルチアセット取引へと事業を拡大してきた。 これには、ビットゲットトラディファイ (TradFi) のベータ版ローンチが含まれており、ユーザーは暗号デリバティブに加えて、コモディティ、指数、FX、金などの金属を取引できるようになった。また、世界的な決算シーズンにおいてに大きな需要が見られたトークン化株式先物の拡大も含まれている。 これらの追加は、スポットおよびデリバティブの流動性におけるビットゲットの中核的な強みを補完し、トレーダーは暗号資産ネイティブ環境を離れることなくマクロイベントに対応できるようになった。

コインゲッコーのレポートでは、ビットゲットのパフォーマンスは、ユーザーが深さ・柔軟性・レジリエンスを兼ね備えたプラットフォームに惹きつけられるという、より広いトレンドの一部として位置づけられている。 取引活動が暗号資産、マクロ資産、オンチェーン商品へと広がる中、こうした融合に対応できる取引所が、市場からますます注目を集めている。 ビットゲットは2026年を迎え、商品スイートの拡充、取引インフラの強化、コミュニティの信頼とプラットフォームの信頼性への継続的な投資を通じて、成長軌道をさらに伸ばしていく。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたTradFi (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、または投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の利用規約を参照されたい。

