Bitget, 2025년 주요 암호화폐 거래소 중 45.5% 성장률 기록

빅토리아 세이셸, Feb. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CoinGecko가 발표한 최신 ‘중앙화 암호화폐 거래소 거래량 기준 시장 점유율’ 보고서 (Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume report 에 따르면, 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이2025년 말 기준 전년 대비 45.5%의 거래량 증가를 기록하며 글로벌 중앙화 암호화폐 거래소 시장 점유율 6위를 차지했다.

업계에서 널리 인용되는 벤치마크인 CoinGecko 보고서는 연간 거래량과 글로벌 중앙화 거래소 시장 내 점유율을 기준으로 각 거래소를 평가한다. 2025년 말 기준 Bitget의 시장 점유율은 6.4%로, 이는 혁신적인 제품 포트폴리오를 기반으로 한 강한 성장세를 반영한다. 이번 독립적 조사에서의 성과는 디지털 자산 거래 시장에서 Bitget의 확장된 입지와 차별화된 경쟁력을 보여준다.

Bitget의 CEO 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “CoinGecko 보고서를 통해 Bitget의 지속적인 성장이 반영된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다. 이어 “커뮤니티가 우리에게 보내준 신뢰는 그동안 우리가 구축해 온 보안 역량 덕분이다. 암호화폐 시장에서 가장 큰 점유율 중 하나를 차지한다는 것은 우리가 확장성을 염두에 두고 플랫폼을 구축해 왔음을 의미하며, UEX 모델을 통해 그 비전이 현실에서 구현되고 있다.”고 강조했다.

지난 1년간 Bitget은 유니버설 거래소(UEX) 모델로의 전환을 가속화하며, 기존 암호화폐 중심 시장을 넘어 멀티자산 거래로 영역을 확장했다. 여기에는 Bitget TradFi의 베타 출시가 포함되며, 이를 통해 사용자들은 암호화폐 파생상품과 함께 원자재, 지수, 외환(FX), 금과 같은 금속을 거래할 수 있게 됐다. 또한 토큰화 주식 선물 상품 (tokenized stock futures)도 확대해 글로벌 실적 발표 시즌 동안 강한 수요를 기록했다. 이러한 상품들은 Bitget이 강점을 지닌 현물 및 파생상품 유동성과 결합돼, 트레이더들이 암호화폐 중심 환경을 벗어나지 않고도 거시경제 이벤트에 대응할 수 있도록 지원했다.

CoinGecko 보고서는 Bitget의 성과를, 유동성의 깊이, 유연성, 안정성을 결합한 플랫폼으로 사용자들이 이동하는 더 큰 흐름 속에 위치시켰다. 거래 활동이 점차 암호화폐, 거시 자산, 온체인 상품으로 확장됨에 따라 이러한 융합을 지원할 수 있는 거래소들이 시장의 주목을 더 많이 확보하고 있다. 2026년에 접어든 Bitget은 확대된 제품 포트폴리오, 강화된 거래 인프라, 그리고 커뮤니티 신뢰 및 플랫폼 안정성에 대한 지속적인 투자로 성장세를 이어갈 계획이다.

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

