2025 年顶级加密货币交易所中，Bitget 实现 45.5% 增长率

塞舌尔维多利亚, Feb. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据 CoinGecko 最新发布的《按交易量统计的中心化加密货币交易所市场份额》(Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume report) 报告，全球最大的全景交易所 Bitget 在 2025 年末实现交易量同比增长 45.5%，并在中心化加密货币交易所全球市场份额中位列第六。

CoinGecko 报告作为业内广泛参考的行业标杆，根据交易所年度交易量及其在全球中心化交易所格局中的份额进行排名。 Bitget 在 2025 年底占据 6.4% 的市场份额，显示出强劲发展势头，这主要得益于其创新产品组合。 Bitget 在此次独立研究中的亮眼表现，凸显其在数字资产交易领域不断扩大的业务版图及差异化竞争优势。

“看到 CoinGecko 的报告体现了 Bitget 的持续增长，我们深感自豪，”Bitget首席执行官 Gracy Chen 表示， “社区对我们的信任源于多年来建立的安全体系。占据加密货币市场最大份额之一意味着我们从一开始就以规模化发展为目标，而通过全景交易所，我们正将这一愿景变为现实。”

过去一年，Bitget 加速向全景交易所模式转型，业务版图已从加密货币原生市场拓展至多资产交易领域。 其中包括推出 Bitget TradFi 测试版，使用户在交易加密货币衍生品的同时，还能交易大宗商品、指数、外汇及黄金等贵金属；此外，代币化股票期货业务也得以扩展，该产品在全球财报季期间需求强劲。 这些新增业务补充了 Bitget 在现货及衍生品流动性方面的核心优势，让交易者无需离开加密货币原生环境，即可应对各类宏观市场事件。

CoinGecko 报告显示，Bitget 的表现体现了一个更广泛的趋势：用户越来越倾向于选择兼具深度、灵活性与韧性的平台。 随着交易活动逐渐覆盖加密货币、宏观资产及链上产品，能够支持这种融合的交易所正获得越来越多市场关注。 迈入 2026 年，Bitget 将继续沿着既有增长轨迹发力，通过拓展产品组合、强化交易基础设施，并持续投入社区信任建设及平台可靠性，推动整体发展。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

如需了解更多信息，请访问：官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司《使用条款》。

本公告所附照片可通过以下链接获取： http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91c7d1fe-3346-4ac0-81b0-e04542972dee