Bitget 於 2025 年在頂尖加密貨幣交易所中實現 45.5% 增長佳績

塞舌爾維多利亞, Feb. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據 CoinGecko 最新的《按交易量計算的中央化加密貨幣交易所市場份額》(Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume) 報告，全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 錄得交易量按年增長 45.5%，並於 2025 年底在中央化加密貨幣交易所中奪得全球市場份額第六位。

CoinGecko 報告是行內廣泛引用的權威基準，其依據各交易所的年度交易量及其在全球中央化交易所市場中的份額作排名。 截至 2025 年底，Bitget 市場份額達到 6.4%，展現出強勁的發展氣勢，背後動力來自其創新產品組合。 此番於獨立研究中的卓越表現，印證 Bitget 在數碼資產交易版圖中，足跡日廣，鋒芒畢露，競爭優勢獨樹一幟。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「對於能夠看到 Bitget 的增長軌跡體現於 CoinGecko 的報告之中，我們深感榮幸。 社群對我們的信任，源自我們經年累月建立的安全根基。躋身加密貨幣市場最大份額持有者之列，反映我們著眼於規模化建設，而全景交易所模式正能實現此願景。」

過去一年，Bitget 加速轉型為全景交易所，業務範圍從加密原生市場拓展至多元資產交易領域。 當中包括 Bitget TradFi 測試版推出，讓用戶在交易加密貨幣衍生品之餘，還能交易商品、指數、外匯 (FX) 及黃金等金屬，而代幣化股票期貨的拓展也在全球業績期受到用戶熱烈追捧。 這些新增服務與 Bitget 在現貨及衍生產品流動性的核心優勢相得益彰，讓交易者不用跳出加密原生環境，便能靈活應對宏觀市場事件。

CoinGecko 的報告指出，Bitget 的表現反映更廣泛的趨勢：用戶越來越傾向選擇靈活穩健的深層次交易平台。 隨著交易活動日益橫跨加密貨幣、宏觀資產及鏈上產品，能夠支持這種融合的交易所越來越吸引市場目光。 步入 2026 年，Bitget 擴充產品組合、增強交易基礎設施，並持續投資於社群信任及平台可靠表現，以承著增長之勢再啟新程。

關於 Bitget

Bitget 是全球規模最大的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場 (TradFi) 佔據領先地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、流動性最大的服務。

