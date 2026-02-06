BitMEX lanza Hyperliquid Copy Trading para que los usuarios repliquen las operaciones de los expertos de PerpDEX                        

VICTORIA, Seychelles, Feb. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más seguras, anunció hoy el lanzamiento de Hyperliquid Copy Trading, que permite a sus usuarios copiar los mejores traders de perpetuos de Hyperliquid. Este lanzamiento permite a los traders disfrutar de lo mejor de ambos mundos, al combinar el acceso a los principales traders de Hyperliquid con la experiencia de usuario y la seguridad de la plataforma BitMEX.

Hyperliquid Copy Trading marca una importante expansión de la funcionalidad de Copy Trading existente de BitMEX, que permite a los usuarios replicar automáticamente las estrategias y posiciones de traders de élite. Esto garantiza el acceso a las estrategias más sofisticadas sin exposición a los riesgos subyacentes de DeFi. Diseñado para operar sin fricciones, BitMEX Copy Trading ahorra tiempo al permitir que los traders con menos experiencia sigan el criterio y la estrategia de profesionales rentables.

Hyperliquid continúa siendo una fuerza dominante en el ecosistema de exchanges descentralizados de perpetuos (PerpDEX), concentrando más del 60 % del interés abierto total. Combina las funciones de los contratos de futuros con la flexibilidad del trading spot, permitiendo a los traders especular sobre el precio de los activos sin fecha de vencimiento.

Los usuarios que accedan al Marketplace de Copy Trading de BitMEX verán una subpestaña dedicada a Hyperliquid. Allí se muestra una tabla de clasificación de los principales traders de Hyperliquid que pueden copiar o copiar de forma inversa. Las posiciones se abren automáticamente en BitMEX, replicando la estrategia del trader de Hyperliquid correspondiente. Cada trader de Hyperliquid se clasifica según métricas como PnL, drawdown, ratio de aciertos y AUM (activos bajo gestión), lo que facilita la identificación de los traders con mejor desempeño.

El director ejecutivo de BitMEX, Stephan Lutz, dijo: "BitMEX fue pionero en el swap perpetuo, que desde entonces se ha convertido en el estándar de la industria para el trading de futuros. El lanzamiento de Hyperliquid Copy Trading cierra el círculo, llevando el alfa disponible en el PerpDEX líder del mundo a los usuarios de BitMEX e integrándolo en su flujo de trabajo habitual".

Se pueden copiar hasta cinco traders de Hyperliquid de forma simultánea a través del Marketplace de Copy Trading de BitMEX. Los usuarios pueden personalizar la gestión de riesgos para cada uno, por ejemplo, configurando Take Profit y Stop Loss. Elegir un Copy Leader que se ajuste a sus necesidades les permite automatizar su trading de derivados cripto y tomar decisiones más informadas.

Para celebrar el lanzamiento, BitMEX ofrece un fondo de premios de 100,000 USDT para los usuarios elegibles que operen mediante Copy Trading en la plataforma. Recursos educativos adicionales y guías de productos están disponibles a través del sitio web y el blog de BitMEX.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la plataforma de intercambio original (OG) de derivados cripto, que ofrece a traders profesionales una plataforma diseñada para satisfacer sus necesidades mediante baja latencia, profunda liquidez nativa de cripto y especialmente en BTC, y confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, ninguna criptomoneda se ha perdido por intrusión o hackeo, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con la tranquilidad de que sus fondos están seguros. Asimismo, cuentan con acceso a los productos y herramientas necesarios para ser rentables.

BitMEX también fue uno de los primeros exchanges en publicar sus datos on-chain de pruebas de reservas y pruebas de pasivos. El exchange continúa publicando estos datos dos veces por semana, demostrando que almacena y segrega de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información, los usuarios pueden visitar, BitMEX Blog o www.bitmex.com y siga Discord, Telegram y Twitter. Para más información, comuníquese con press@bitmex.com.

