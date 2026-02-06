Fitch hækkar lánshæfiseinkunn Íslands í 'A+' með stöðugum horfum

Fitch Ratings hækkaði í dag lánshæfiseinkunn Íslands í 'A+' úr 'A' með stöðugum horfum. Fitch Ratings hefur að sama skapi afturkallað áframhaldandi mat á lánshæfiseinkunn ríkissjóðs.
Hækkun lánshæfismatsins endurspeglar styrk opinberra fjármála og lækkandi skuldahlutfall sem byggir á sterkri pólitískri skuldbindingu um festu og aðhald í ríkisfjármálum og áform um að ljúka hallarekstri ríkissjóðs.
Sterkari staða ríkissjóðs og aukið svigrúm í ríkisfjármálum voru helstu drifkraftar ákvörðunar Fitch. Varfærin fjármálastefna hefur stuðlað að verulegri minnkun hallareksturs hins opinbera. Fitch gerir ráð fyrir að hallinn minnki enn frekar á árunum 2026–2027. Sú þróun er studd af þjóðhagslegu stöðugleikareglunni, samþykktum tekjuráðstöfunum og víðtækri pólitískri samstöðu um að ná fram hallalausum ríkisrekstri árið 2027.
Enn fremur gerir matsfyrirtækið ráð fyrir að skuldahlutfall hins opinbera lækki smám saman á árunum 2026–2027, í kjölfar verulegrar skuldalækkunar sem varð vegna uppgjörs skuldbindinga ÍL-sjóðs og sölu á eignarhlutum ríkissjóðs í Íslandsbanka.
Lánshæfiseinkunn Íslands og stöðugar horfur taka mið af stöndugu hagkerfi, sterkri stofnanaumgjörð og þróttmiklum einkageira. Á móti þessum styrkleikum vegur smæð hagkerfisins sem gerir það viðkvæmt fyrir áföllum í einstaka atvinnugreinum. Sterk ytri staða, viðnámsþróttur og skilvirk stefnumótun ýtir undir aukið efnahagslegt þol hagkerfisins.
Meðal annarra þátta sem styðja við lánshæfiseinkunn Íslands samkvæmt Fitch eru traustur fjármálageiri og há einkunn á mælikvarða WBGI sem endurspeglar langa hefð stöðugra og friðsamlegra pólitískra umbreytinga, traust lýðræði, sterka stofnanaumgjörð, skilvirkt réttarríki og litla spillingu.
Sjá nánar á www.fjr.is