Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 34.196 205,62 7.031.394 2. februar 2026 390 218,00 85.020 3. februar 2026 380 218,00 82.840 4. februar 2026 400 221,60 88.640 5. februar 2026 0 0,00 0 6. februar 2026 360 224,00 80.640 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 35.726 206,25 7.368.534

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 88.189 stk., svarende til 3,32% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 62 FED.CO 218 20260202 09:38:24.506792 XCSE 157 FED.CO 218 20260202 09:38:25.238963 XCSE 171 FED.CO 218 20260202 09:55:11.805651 XCSE 380 FED.CO 218 20260203 09:04:41.552926 XCSE 50 FED.CO 220 20260204 10:38:33.565790 XCSE 30 FED.CO 220 20260204 12:19:31.913529 XCSE 320 FED.CO 222 20260204 14:09:53.475673 XCSE 255 FED.CO 224 20260206 11:37:39.617407 XCSE 105 FED.CO 224 20260206 11:37:39.617407 XCSE





Vedhæftet fil