Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|34.196
|205,62
|7.031.394
|2. februar 2026
|390
|218,00
|85.020
|3. februar 2026
|380
|218,00
|82.840
|4. februar 2026
|400
|221,60
|88.640
|5. februar 2026
|0
|0,00
|0
|6. februar 2026
|360
|224,00
|80.640
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|35.726
|206,25
|7.368.534
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 88.189 stk., svarende til 3,32% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|62
|FED.CO
|218
|20260202 09:38:24.506792
|XCSE
|157
|FED.CO
|218
|20260202 09:38:25.238963
|XCSE
|171
|FED.CO
|218
|20260202 09:55:11.805651
|XCSE
|380
|FED.CO
|218
|20260203 09:04:41.552926
|XCSE
|50
|FED.CO
|220
|20260204 10:38:33.565790
|XCSE
|30
|FED.CO
|220
|20260204 12:19:31.913529
|XCSE
|320
|FED.CO
|222
|20260204 14:09:53.475673
|XCSE
|255
|FED.CO
|224
|20260206 11:37:39.617407
|XCSE
|105
|FED.CO
|224
|20260206 11:37:39.617407
|XCSE
