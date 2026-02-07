Aktietilbagekøbsprogram

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse34.196205,627.031.394
2. februar 2026390218,0085.020
3. februar 2026380218,0082.840
4. februar 2026400221,6088.640
5. februar 202600,000
6. februar 2026360224,0080.640
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner35.726206,257.368.534

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 88.189 stk., svarende til 3,32% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
62FED.CO21820260202 09:38:24.506792XCSE
157FED.CO21820260202 09:38:25.238963XCSE
171FED.CO21820260202 09:55:11.805651XCSE
380FED.CO21820260203 09:04:41.552926XCSE
50FED.CO22020260204 10:38:33.565790XCSE
30FED.CO22020260204 12:19:31.913529XCSE
320FED.CO22220260204 14:09:53.475673XCSE
255FED.CO22420260206 11:37:39.617407XCSE
105FED.CO22420260206 11:37:39.617407XCSE


Meddelelse nr 6 i 2026 (aktietilbagekøbsprogram)

