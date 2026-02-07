China und ASEAN feiern gemeinsam das chinesische Frühlingsfest

JAKARTA, Indonesien, Feb. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Jahr 2026 markiert das 35-jährige Bestehen der Dialogbeziehungen zwischen China und der ASEAN sowie das 5. Jubiläum der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und der ASEAN. Zudem fällt es mit dem Jahr des Pferdes im chinesischen Kalender zusammen. Am 5. Februar fand am ASEAN-Hauptsitz in Jakarta die Veranstaltung „Steeds Herald Spring, Blessings Fill ASEAN – Spring Festival @ ASEAN Headquarters 2026“ statt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die Veranstaltung wurde von der Mission der Volksrepublik China bei der ASEAN, der Ständigen Vertretung Malaysias bei der ASEAN und dem ASEAN-Sekretariat unterstützt. Als Gastgeber fungierten das Informationsbüro der Volksregierung sowie das Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Guangxi der Zhuang. Organisiert wurde das Event gemeinsam von Guangxi Daily (Guangxi International Communication Center), Guangxi Radio and Television, der Guangxi Tourism Development Group und der Guangxi Cultural Industry Group. Zu den mehr als 250 Gästen zählten Gesandte der elf ASEAN-Staaten sowie externer Partner wie Großbritannien, Australien, Südkorea und Brasilien, hochrangige Beamte des ASEAN-Sekretariats, Vertreter führender ASEAN-Medien, lokaler Universitäten und Studenten sowie chinesischer Unternehmen.

Dies ist das erste Mal, dass kulturelle Aktivitäten zum chinesischen Frühlingsfest direkt im ASEAN-Hauptquartier stattfanden. Im Zuge der Globalisierung ist das traditionelle Frühlingsfest nicht nur ein Fest der Familie für das chinesische Volk, sondern auch ein neues Bindeglied für den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen. Das Konzept von „Harmonie und Koexistenz“, das dem Frühlingsfest innewohnt, deckt sich mit dem Streben der ASEAN-Staaten nach „Einheit und Zusammenarbeit“. Zudem deckt sich der Leitgedanke der nachhaltigen Entwicklung, „Altes zu erneuern und Neues zu begrüßen“, hervorragend mit der Vision der ASEAN-Region vom „gemeinsamen Wohlstand“.

Gäste aus aller Welt feierten gemeinsam das Frühlingsfest zum Jahr des Pferdes und erlebten beim chinesischen Frühlingsfest die Vielfalt chinesischer Kunst und Kulinarik. Die Eröffnungsshow „The Beauty of China: Guangxi’s Zhuang Ethnic Charm“ präsentierte symbolische Tänze und klassische Auszüge aus der Caidiao-Oper „Liu Sanjie“, darunter den „Antiphonal Song“ – ein Werk, das fernöstliche Poesie mit Innovation verbindet. Bei der Darbietung „Chinese Chic Performance for Celebrating the Spring Festival of the Year of the Horse“ standen Instrumente wie Erhu und Suona im Mittelpunkt, die Melodien aus „Journey to the West“ und „Black Myth: Wukong“ spielten und so ein modernes „National Trend IP Music Festival“ schufen. Beim Aufeinandertreffen der ethnischen Instrumente aus Guangxi, der Maguhu (Pferdeknochengeige) und der Bolie, mit dem indonesischen Gamelan spielten chinesische und indonesische Musiker gemeinsam Klassiker wie „Jasmine Flower“ und „Folk Songs Like Spring River Water“, wodurch der Satz „Hohe Berge und fließendes Wasser treffen einen verwandten Geist“ greifbarer wurde und eine bleibende künstlerische Resonanz erzeugte.

Während der Veranstaltung lancierten Guangxi Daily und Guangxi Radio and Television gemeinsam mit ASEAN-Medien wie TVRI, El John TV und Harian Inhua die „China-ASEAN Spring Festival Short Video Exhibition Week“. Über Kurzvideos wurden die freudigen Szenen aus China und den ASEAN-Ländern, die das Frühlingsfest gemeinsam feierten, aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt und Netizens auf der ganzen Welt eingeladen, das chinesische Frühlingsfest als globales Fest über das Internet gemeinsam zu feiern.

Parallel dazu fanden im ASEAN-Hauptquartier die Kulturausstellung zum chinesichen Frühlingsfest „Spring Blessings for Success at the Year of the Horse“ sowie der Kulturmarkt zum chinesischen Frühlingsfest „Instant Joy Market“ statt. Gäste aus verschiedenen Ländern erlebten die Gastfreundschaft von „Tea Harmonies the World“ auf spielerische Art und Weise und durch Verkostungen, Kalligraphie und Malerei unter dem Motto “Ancient Charm and Blessings", bewunderten die exquisite Scherenschnittkunst und genossen ein Festmahl mit Frühlingsfest-Köstlichkeiten aus verschiedenen Regionen.

Ein Höhepunkt für die Gäste war die Erkundung der intelligenten Zukunft mittels modernster KI-Technologie aus Guangxi. Besucher aus verschiedenen Ländern testeten intelligente Übersetzungsgeräte und tauchten mit AR-Brillen in die barrierefreie Kommunikation ein und erkundeten die tausendjährige Legende der Felsmalereien der Kulturlandschaft am Hua Shan und am Fluss Zuo Jiang. Hardy Chung, ein Reporter von Harian Inhua, bemerkte, dass Chinas KI-Technologie nicht nur die wunderschöne Szenerie des Frühlingsfestes präzise wiedergab, sondern auch die berührende Geschichte der durch Berge und Meere verbundenen Freundschaft zwischen der ASEAN und China lebendig zum Ausdruck brachte und so ein Bild der zukünftigen Zusammenarbeit zeichnete.

Bereits am 4. Februar fanden zwei „Instant Blessings“ Pop-up-Events am Bahnhof Halim der Schnellfahrstrecke Jakarta-Bandung sowie in der Mall Central Park in Jakarta, Indonesien, statt, die eine festliche Atmosphäre für das chinesische Frühlingsfest verbreiteten. Künstler aus Guangxi präsentierten ein vielfältiges Programm aus Gesang, Tanz, Oper und Puppenspiel. Viele Einheimische nahmen an interaktiven Aktivitäten teil, schlossen sich dem „Guangxi Kemusan Dance“ an und feierten gemeinsam das Frühlingsfest. Yi Yan, eine Social-Media-Bloggerin, die in Indonesien lebt und reist, rief begeistert aus: „In diesem Jahr ist die Atmosphäre des Frühlingsfestes in Jakarta ganz anders!“

Die Veranstaltung zog die Aufmerksamkeit von mehr als 20 Medienhäusern auf sich, darunter People’s Daily, Xinhua News Agency, China Media Group, China News Service, TVRI, METRO TV, bolong.id und Vietnam News Agency. Sie berichteten über das Ereignis und verbreiteten die Botschaft von Frieden, Freundschaft und Harmonie während des Frühlingsfestes im In- und Ausland.

Quelle: Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region