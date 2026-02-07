Ensemble, la Chine et l’Association des nations d’Asie du Sud-Est célèbrent la Fête du Printemps

JAKARTA, Indonésie, 07 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2026, c’est le 35ᵉ anniversaire de l’ouverture des échanges entre la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est, mais aussi le 5ᵉ anniversaire du début du partenariat stratégique global conclu entre ces deux territoires. C’est aussi l’entrée dans l’année du Cheval de feu dans le calendrier lunaire chinois. Le 5 février dernier, l’événement intitulé « Steeds Herald Spring, Blessings Fill ASEAN - 2026 Spring Festival » organisé au siège de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est à Jakarta, capitale de l’Indonésie, a rencontré un franc succès.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Sponsorisé par la Mission of the People’s Republic of China to ASEAN (Mission de la République populaire de Chine auprès de l’ASEAN), la Permanent Mission of Malaysia to ASEAN (Mission permanente de la Malaisie auprès de l’ASEAN) et le ASEAN Secretariat (Secrétariat de l’ASEAN), l’événement était organisé par différentes autorités chinoises comme le Information Office of the People’s Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region (Bureau de l’information du Gouvernement populaire de la région autonome zhuang du Guangxi) et le Department of Culture and Tourism of Guangxi Zhuang Autonomous Region (Département de la culture et du tourisme de la région autonome zhuang du Guangxi) avec le concours de Guangxi Daily (Guangxi International Communication Center - centre international de communication du Guangxi), de Guangxi Radio and Television (Radio et Télévision du Guangxi), du Guangxi Tourism Development Group (Groupe de développement du tourisme) et du Guangxi Cultural Industry Group (Groupe de l’industrie culturelle du Guangxi). Plus de 250 invités y ont participé, parmi lesquels des mandataires des 11 pays de l’ASEAN et de partenaires extérieurs comme le Royaume-Uni, l’Australie, la Corée du Sud ou le Brésil, des hauts responsables du Secrétariat de l’ASEAN, des représentants des principaux médias de l’ASEAN, des enseignants et étudiants d’universités locales, mais aussi des représentants d’entreprises à participation chinoise.

C’est la toute première fois que des manifestations culturelles en lien avec la Fête du Printemps s’organisent au siège de l’ASEAN. À l’heure où la mondialisation gagne toujours du terrain, la Fête du Printemps, qui s’inscrit dans les mœurs du peuple chinois comme un moment de partage familial, devient également une nouvelle passerelle d’échanges entre différentes cultures. La Fête du Printemps répond à l’esprit de « l’harmonie dans la coexistence », qui forme un parfait écho avec la quête d’« unité et de coopération » des pays de l’Asie du Sud-Est. Par ailleurs, la notion de développement durable consistant à « réutiliser l’ancien pour en faire du nouveau » répond à la vision de « prospérité commune » de la région de l’Asie du Sud-Est.

L’événement a réuni des invités du monde entier venus fêter le début de l’année du Cheval de feu, goûter aux délices parfumés de la Fête du Printemps et apprécier la beauté de plusieurs disciplines artistiques. Le spectacle d’ouverture, intitulé « The Beauty of China: Guangxi’s Zhuang Ethnic Charm » (la beauté chinoise ou le charme ethnique zhuang du Guangxi) prenait la forme d’une danse folklorique exécutée sur fond d’un extrait classique de l’opéra de Caidiao « Liu Sanjie », dont le célèbre « chant alterné » donne vie à une œuvre artistique mariant poésie orientale et créativité innovante. Intitulé « Chinese Chic Performance for Celebrating the Spring Festival of the Year of the Horse » (concert d’ouverture du Nouvel An chinois placé sous le signe du Cheval de feu), le concert d’instruments traditionnels à cordes et à vent comme l’erhu ou le suona a repris des mélodies emblématiques comme celle du thème de la Pérégrination vers l’Ouest ou de la Black Myth: Wukong, pour converger en un véritable « festival musical de licences culturelles à l’esthétique nationale ». Les instruments folkloriques chinois du Guangxi, à savoir le maguhu (une vièle en os de cheval) et le bolie se sont harmonisés avec ceux de l’orchestre gamelan indonésien, les musiciens des deux pays interprétant ensemble des morceaux classiques comme « Fleur de jasmin » ou « Les chants populaires sont comme les eaux du fleuve au printemps » dans une résonance artistique durable pour illustrer l’image populaire voulant que « les hautes montagnes et les eaux libres soient des âmes sœurs ».

Au cours de l’événement, Guangxi Daily (Guangxi International Communication Center - centre international de communication du Guangxi) et Guangxi Radio and Television (Radio et Télévision du Guangxi) ont conjointement organisé la Semaine du court métrage de la Fête du Printemps Chine-ASEAN en partenariat avec des médias de l’Asie du Sud-Est comme TVRI, El John TV ou encore Harian Inhua. En s’appuyant sur un format vidéo court, le projet présentait sous de multiples angles de joyeuses scènes de célébrations mutuelles de la Fête du Printemps en Chine et dans les pays de l’Asie du Sud-Est, invitant ainsi les internautes du monde entier à célébrer ensemble la Fête du Printemps au titre d’un événement virtuel d’envergure mondiale depuis Internet.

Le même jour, l’exposition culturelle de la Fête du Printemps articulée sous le thème des « Spring Blessings for Success at the Year of the Horse » (Bénédictions printanières pour une année du Cheval de feu couronnée de succès) et le marché culturel « Instant Joy Market » (Marché du bonheur immédiat) étaient simultanément organisés au siège de l’ASEAN. Les invités en provenance de différents pays ont pu goûter à l’hospitalité locale à travers l’expérience « Le thé ou les harmonies du monde » en prenant part à des activités immersives mêlant pratique, appréciation et dégustation. Ils ont notamment réalisé des estampes calligraphiques et picturales dans un esprit « Charme ancien et bénédictions », pu admirer l’art délicat de la découpe du papier et savourer un festin de spécialités du Nouvel An originaires des quatre coins du pays.

L’expérience la plus surprenante pour les invités a assurément été la découverte du futur intelligent via les technologies d’IA de pointe du Guangxi. Dans ce cadre, des participants de différents pays ont testé des solutions de traduction intelligente et des lunettes de réalité augmentée, s’immergeant ainsi dans un monde libre de toute barrière de communication et pénétrant dans la légende millénaire de l’environnement culturel des peintures rupestres de la falaise de Zuojiang Huashan. Hardy Chung, journaliste à Harian Inhua, a observé que la technologie IA chinoise dépassait la simple restitution exacte de la splendeur des scènes de la Fête du Printemps pour véhiculer avec force l’histoire émouvante des liens noués entre l’ASEAN et la Chine, partenaires d’une alliance de bon voisinage et unis par-delà monts et marées pour incarner une formidable perspective de coopération tournée vers l’avenir.

Le 4 février dernier, deux événements éphémères organisés sous le thème des « Bénédictions instantanées » étaient organisés à la gare Halim de la ligne ferroviaire à grande vitesse Jakarta-Bandung et au centre commercial Central Park de Jakarta pour recréer l’atmosphère festive de la Fête du Printemps. Des artistes de la province du Guangxi y ont présenté une variété de spectacles de chant, danse, opéra et marionnettes, et invité les nombreux résidents du coin à participer à des activités interactives, à entrer dans la « danse Kemusan du Guangxi » et à partager les petits bonheurs de la Fête du Printemps. Yi Yan, blogueuse sur les réseaux sociaux résidant en Indonésie et la parcourant, a partagé son enthousiasme en témoignant que « L’ambiance de la Fête du Printemps à Jakarta a quelque chose d’unique cette année ! ».

L’événement a suscité une large couverture médiatique. Plus de 20 organes de presse, dont People’s Daily, Xinhua News Agency, China Media Group, China News Service, TVRI, METRO TV, bolong.id et Vietnam News Agency ont contribué à la large diffusion des valeurs de paix, d’amitié et d’harmonie ancrées au cœur de la Fête du Printemps, en Chine comme à l’étranger.

Source : The Information Office of the People’s Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region