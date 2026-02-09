Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 6 2026

 | Source: Jyske Bank Jyske Bank

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig
købspris (DKK)		Transaktionsværdi (DKK)
5. februar 202613.000950,4512.355.884
6. februar 202612.327970,0611.957.921
Total under programmet25.327960,0024.313.805

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.334.855 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 5,42% af selskabets aktiekapital.
                                                                           
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen   
Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

Vedhæftet fil


Attachments

Aktietilbagekøbsprogram 20260209

Recommended Reading