AMG – Production Annuel 2025 : Record historique de production en Guyane et redressement confirmé au Pérou

L'année 2025 restera comme la meilleure année de production de l’activité en Guyane. Avec 412,12 kg de doré, la performance de 2023 est dépassée. Deux facteurs expliquent cette réussite :

1. Une alimentation en hausse de +15 000 tonnes, soit pratiquement deux mois d’alimentation supplémentaires par rapport à 2024.

2. Des teneurs importantes et stables tout au long de l’année sur César et ses extensions.

Après deux années difficiles, les équipes du Pérou ont réussi à retrouver les niveaux de performance d’avant-crise. Les efforts portés sur la mine et sur l’usine pour améliorer les teneurs, les volumes et les processus de récupération hydrométallurgique ont porté leurs fruits.


