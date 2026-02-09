9. februar, 2026

Meddelelse nr. 2

BioPorto A/S udnævner CFO

BioPorto A/S (BioPorto) (CPH:BIOPOR) annoncerede i dag udnævnelsen af Klaus Juhl Wulff som ny Executive Vice President (EVP) og Chief Financial Officer (CFO) samt medlem af Executive Management-teamet senest pr. 1. maj 2026.

Klaus Juhl Wulff er en højt kvalificeret leder med mere end 20 års erfaring inden for finans, drift, M&A og kapitalmarkeder. Han kommer til BioPorto fra AquaPorin A/S, hvor han var CFO fra 2022. Før dette har Klaus Juhl Wulff fungeret som CFO i forskellige virksomheder. Klaus Juhl Wulff har en Master of Science i finans og administration fra Aarhus Universitet suppleret med forskellige lederuddannelser.

Carsten Buhl, CEO for BioPorto, siger: "Klaus bringer en stærk CFO-historik og relevant ledererfaring og vil være et stærkt supplement til ledelsesteamet. Klaus vil som en del af sine CFO-opgaver tage den strategiske føring i vores forsyningskæde for at muliggøre den forventede høje vækst, efterhånden som vi udvikler os. Hans interesse for at tilslutte sig BioPorto med sin erfaring viser stærkt engagement og tro på vores rejse fremover, og jeg er begejstret for at byde Klaus velkommen til BioPorto.”

Investor Relations kontakt

Niels Høy Nielsen, BioPorto A/S, investor@bioporto.com, C: +45 45290000

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig

sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKI™ (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

