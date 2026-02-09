Bitwise approda su Borsa Italiana: cinque ETP di punta saranno disponibili sul ETFplus, segmento professionale

Continua così a crescere la presenza di Bitwise in Europa, che si posiziona su un mercato chiave

che apre oggi le porte ai primi exchange-traded products con sottostante cripto

Milano, 9 febbraio 2026 – Bitwise ha quotato oggi cinque dei suoi principali prodotti di investimento in asset digitali su Borsa Italiana – ETFplus, segmento professionale, dopo le precedenti quotazioni nel 2025 su Euronext Paris e Amsterdam.

L’apertura al mercato italiano con la quotazione dei primi prodotti su Borsa Italiana consentirà agli investitori istituzionali di avere un accesso agevolato al mercato cripto in continua evoluzione, rappresentando al tempo stesso un consolidamento strategico della presenza di Bitwise in uno dei principali mercati finanziari europei.

L’Italia sta mostrando una crescente attenzione verso gli strumenti regolamentati che offrono esposizione agli asset digitali, rendendo questa nuova tappa un passaggio chiave per supportare sia la domanda professionale sia l’adozione di prodotti trasparenti e conformi alle normative europee.

I nuovi prodotti quotati su Borsa Italiana – Etfplus segmento professionale da febbraio 2026 sono i seguenti:

Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1): con un TER dello 0,05% p.a.1, il prodotto è stato progettato





per gli investitori di lungo periodo che cercano efficienza dei costi e affidabilità del benchmark.

Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE): il prodotto di punta di Bitwise su Bitcoin, con oltre cinque anni di track record, che offre un’esposizione a Bitcoin negoziata in borsa con custodia istituzionale a freddo – cold storage (TER 2,00% p.a.).

Bitwise Physical Ethereum ETP (ZETH): mira a offrire un'esposizione a Ethereum negoziata in borsa con custodia istituzionale a freddo (TER 1,49% p.a.).

Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (BTCG): mira a replicare la performance, al netto di commissioni e spese, del Diaman Bitcoin & Gold Index. L'indice riflette un'allocazione tra Bitcoin e oro basata sulla metodologia definita dal Diaman Bitcoin & Gold Index.

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20): mira a replicare, al netto di commissioni e spese, l'MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index e a offrire un'esposizione diversificata alle 20 principali criptovalute, che rappresentano circa il 90% della capitalizzazione totale del mercato cripto (TER 0,85% p.a.).

Tutti gli ETP di Bitwise sono integralmente garantiti, custoditi offline tramite soluzioni di cold storage presso un depositario specializzato in asset digitali e prevedono la possibilità di rimborso.

«In Bitwise siamo molto entusiasti di poter quotare la nostra gamma di cripto ETP su Borsa Italiana. Gli investitori istituzionali in Italia sono noti per la loro competenza ed esperienza e siamo lieti di approdare su questo prestigioso mercato», ha dichiarato Bradley Duke, Managing Director e Head of Europe di Bitwise. «Riteniamo che l’Italia sia un mercato sempre più rilevante per gli investimenti in asset digitali e la disponibilità dei nostri prodotti sul segmento ETFplus rifletta il crescente interesse istituzionale verso strumenti trasparenti, negoziati in Borsa e operanti all’interno di consolidati quadri normativi europei. Crediamo che questa quotazione rafforzerà ulteriormente la nostra presenza sul mercato europeo, supportando allo stesso tempo gli investitori professionali che sono alla ricerca di modalità conformi per ottenere esposizione agli asset digitali».

Nome Prodotto ISIN Ticker BIT Valuta TER Bitwise Core Bitcoin ETP DE000A4AER62

BTC1 EUR 0,05% Bitwise Physical Bitcoin ETP DE000A27Z304

BTCE EUR 2,00% Bitwise Physical Ethereum ETP DE000A3GMKD7

ZETH EUR 1,49% Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP DE000A4AKW34 BTCG EUR 1,49% Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP DE000A3G3ZL3

DA20 EUR 0,85%

Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili nelle rispettive pagine prodotto.

Gli investitori devono essere consapevoli che l’investimento in crypto asset comporta rischi significativi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

• Rischio di volatilità: il prezzo dei crypto asset può subire forti oscillazioni.

• Rischio di liquidità: la profondità del mercato e i volumi di scambio possono variare, influenzando l’esecuzione delle operazioni.

• Rischio di custodia: nonostante la custodia di livello istituzionale, gli asset digitali possono essere vulnerabili a minacce informatiche.

• Rischio normativo: i crypto asset e il loro trattamento sono soggetti a quadri regolamentari in evoluzione.

• Rischio di mercato: i movimenti più ampi dei mercati possono incidere sul valore dell’ETP.

L’investimento in prodotti collegati alle criptovalute è ad alto rischio e potresti perdere parte o la totalità del capitale investito. I mercati delle criptovalute sono altamente volatili e i prezzi possono subire movimenti bruschi e imprevedibili. La liquidità può essere limitata e ciò può incidere sulla possibilità di acquistare o vendere al prezzo atteso. Sussistono inoltre rischi aggiuntivi legati alla struttura del prodotto (incluso il rischio di emittente/credito), alla custodia, ai rischi operativi e all’evoluzione della normativa.

Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) è disponibile e deve essere letto prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. Il prospetto, il KID e i termini definitivi sono disponibili all’indirizzo https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Documents e contengono ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del prodotto.

Potresti perdere parte o l’intero capitale investito. Per informazioni complete visita: www.bitwiseinvestments.eu



MEDIA RELATIONS: My Twin Communication S.r.l.

bitwise@mytwincommunication.com

Elena Soffientini | +39 375.6706207

Marzia Coppola | +39.375 6115009

About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi cinque anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.com/eu





Informazioni importanti

Questa comunicazione ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza in materia di investimenti; le opinioni espresse riflettono il punto di vista di Bitwise e non rappresentano un’offerta né una sollecitazione all’acquisto di prodotti finanziari o criptovalute. Il presente comunicato stampa è emesso da Bitwise Europe GmbH (“BEU”), società a responsabilità limitata con sede in Germania, unicamente a scopo informativo e in conformità a tutte le leggi e normative applicabili.

BEU non fornisce alcuna garanzia, né esplicita né implicita, circa la correttezza, accuratezza, completezza o adeguatezza delle informazioni o delle opinioni contenute nel presente documento. Si raccomanda di non fare affidamento sulla correttezza, accuratezza, completezza o adeguatezza delle informazioni qui riportate.

Si segnala inoltre che alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o potrebbero essere offerti esclusivamente a investitori professionali o qualificati, come definiti dalle normative applicabili, tra cui la MiFID II (UE), il Financial Services and Markets Act (Regno Unito) e la Swiss Financial Services Act (FinSA). Gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti legali o finanziari prima di assumere qualsiasi decisione di investimento.

I riferimenti all’ISK riguardano esclusivamente la disponibilità del wrapper fiscale e non costituiscono in alcun modo consulenza fiscale. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale dell’investitore e può essere soggetto a modifiche. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web o contattarci direttamente all’indirizzo europe@bitwiseinvestments.com.

Le opinioni espresse rappresentano il punto di vista di Bitwise alla data di pubblicazione. Esse possono cambiare nel tempo e non vi è alcuna garanzia che si realizzino.

Prima di investire in Exchange Traded Products (“ETP”) su criptovalute, gli investitori potenziali dovrebbero considerare quanto segue:

Gli investitori dovrebbero richiedere una consulenza indipendente e fare riferimento alle informazioni contenute nel prospetto di base e nei final terms relativi agli ETP, con particolare attenzione ai fattori di rischio. La diversificazione non garantisce profitti né protegge dalle perdite. Gli ETP emessi da BEU sono destinati unicamente a soggetti con esperienza negli investimenti in criptovalute; i rischi connessi a tali investimenti sono illustrati nel prospetto e nei final terms disponibili su www.bitwiseinvestments.eu. Il capitale investito è a rischio e sono possibili perdite fino all’intero importo investito. Gli ETP garantiti da criptovalute sono strumenti altamente volatili e la loro performance non è prevedibile. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. Il prezzo di mercato degli ETP può variare e tali strumenti non offrono reddito fisso né replicano con precisione la performance delle criptovalute sottostanti.

Investire negli ETP comporta numerosi rischi, tra cui rischi generali di mercato relativi all’asset sottostante, movimenti avversi dei prezzi, rischi di cambio, rischi di liquidità, rischi operativi, legali e normativi.

1 La commissione di gestione (TER) è ridotta allo 0,05% fino al 30 aprile 2026 e, successivamente, fino a nuova comunicazione. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare europe@bitwiseinvestments.com.