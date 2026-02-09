Bavarian Nordic – afslutning af aktietilbagekøbsprogram

KØBENHAVN, Danmark, 9. februar 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddeler, at aktietilbagekøbsprogrammet, der blev offentliggjort og iværksat den 7. januar 2026, nu er afsluttet, da aktier til en samlet værdi af ca. DKK 150 mio. er tilbagekøbt som planlagt. Dette udgjorde den første del af et samlet planlagt aktietilbagekøb på op til DKK 500 mio. i løbet af 2026. Bavarian Nordic vil beholde de tilbagekøbte aktier som egne aktier med det formål at tilpasse kapitalstrukturen.

Programmet blev gennemført i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (ændret) om markedsmisbrug og den delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen.

Der er i alt tilbagekøbt 764.558 aktier under programmet. Siden den seneste transaktionsmeddelelse, udsendt den 2. februar 2026, er følgende transaktioner gennemført af Nordea på vegne af Bavarian Nordic:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret indtil 2. februar 2026 636.309 196,69 125.158.539 2. februar 2026 32.215 190,43 6.134.622 3. februar 2026 177 194,30 34.390 4. februar 2026 25.591 194,31 4.972.510 5. februar 2026 63.613 195,25 12.420.610 6. februar 2026 6.653 192,28 1.279.247 Akkumuleret under programmet 764.558 196,19 149.999.918

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på bavarian-nordic.com.

Efter ovenstående transaktioner ejer Bavarian Nordic i alt 1.731.403 egne aktier, svarende til 2,19% af selskabets aktiekapital.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2026

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

Vedhæftede filer