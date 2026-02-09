OVHcloud dévoile sa gamme de serveurs Bare Metal 2026 propulsés par les derniers processeurs AMD

Roubaix – 9 février 2026 – Dans un contexte où les entreprises doivent jongler avec des volumes de données sans précédent, exécuter des tâches toujours plus hétérogènes et maîtriser leurs coûts comme leur impact environnemental, OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, présente sa nouvelle génération de serveurs dédiés Bare Metal 2026.

Une gamme entièrement renouvelée autour des derniers processeurs AMD Ryzen et AMD EPYC et pensée pour offrir puissance, transparence et résilience aux organisations de toute taille afin d’adresser des cas d’usage variés comme l’apprentissage machine, la blockchain, la virtualisation à grande échelle ou encore l’hébergement de jeux en ligne.

Bare Metal 2026 au service de la transformation numérique des entreprises

Les organisations accélèrent leur transformation numérique et les cas d’usage abondent : bases de données, virtualisation, conteneurisation, etc. Fort de ces constats, OVHcloud propose une plateforme Bare Metal robuste et durable pour des entreprises qui doivent en permanence s’adapter tout en gardant le contrôle de leurs budgets grâce à une prévisibilité des coûts.

Les communs, pour répondre à ces différents enjeux s’articulent autour de processeurs à haute densité de cœurs pour traiter de grandes quantités de tâches en parallèle, de la mémoire DDR5 à haut débit, de riches options de stockage rapide, et un rapport performance par watt en phase avec les enjeux énergétiques du moment.

La gamme Bare Metal 2026 s’appuie sur un réseau stable avec trafic illimité, et taillé pour les architectures modernes, avec une bande passante publique garantie et illimitée de 1 à 5 Gbit/s selon les modèles et une bande passante privée jusqu’à 50 Gbit/s, idéale pour les clusters, la virtualisation ou les environnements distribués.

La gamme Bare Metal 2026 : une offre complète

Rise 2026 : Ces serveurs polyvalents de nouvelle génération sont idéaux pour les workloads intensifs, les environnements Web et la virtualisation légère pour des besoins métiers. Ils sont disponibles avec des processeurs AMD Ryzen ou EPYC bénéficiant de l’architecture Zen 5. Disponible maintenant en Europe et au Canada.

Game 2026 : Pensés pour l’hébergement de parties de jeux vidéo, les serveurs Game 2026 prennent en charge les machines virtuelles pour s’adapter aux environnements de jeu des clients et se distinguent par leur fiabilité notamment grâce à leur solution anti-DDoS intégrée. Ils exploitent notamment les processeurs AMD Ryzen 9000 X3D, lesquels profitent de fréquences de fonctionnement élevées et d’un généreux cache de troisième niveau qui contribue à un faible temps de latence pour une expérience gaming fluide. Disponible maintenant en Europe, au Canada et aux États-Unis.

Advance 2026 : A l’aise aussi bien pour la prise en charge des nœuds de validation et des nœuds complets de la blockchain, que pour l’hébergement et la gestion de base de données ou le déploiement de clusters de containers haute-performance, les serveurs Advance 2026 sont équipés de processeurs AMD EPYC 4005 jusqu’à 16 cœurs/32 threads avec mémoire DDR5 ECC. Ils bénéficient d’un SLA de 99,95% et sont disponibles maintenant en Europe, au Canada, aux États-Unis et dans la région APAC.





Scale 2026 : Conçue pour les uses cases les plus exigeants et notamment le big data, l'analytics ou encore le HPC, la gamme Scale 2026 s'illustre également avec la prise en charge via AMD SEV des scénarii autour de l'informatique confidentielle. Parfait pour les projets les plus ambitieux et disponible en déploiement 3-AZ pour les besoins de résilience, Scale 2026 se décline autour des processeurs AMD EPYC 9005, jusqu'à 384 cœurs et 768 threads (double socket) avec une capacité mémoire qui peut grimper jusqu'à 3 To de DDR5 ECC, le tout accompagné de configurations de stockage NVMe jusqu'à 92 To. Les serveurs Scale 2026 sont disponibles maintenant en Europe, au Canada, aux États-Unis et dans la région APAC.

Yaniv Fdida, Chief Product & Technology Officer pour OVHcloud déclare : « La nouvelle génération de serveurs Bare Metal 2026 n’est pas seulement une évolution technologique, c’est une réponse directe aux défis que rencontrent nos clients au quotidien. En intégrant les derniers processeurs AMD, nous leur offrons davantage de performance, de stabilité et de prévisibilité. Le tout sans compromis sur l’efficacité énergétique. Nous sommes au cœur de notre promesse : leur permettre d’aller plus vite, de manière plus sereine, avec un contrôle total de leurs infrastructures. »

Durabilité et protection des données

Les serveurs Bare Metal 2026 bénéficient de l’expertise avérée d’OVHcloud en matière d’infrastructure depuis des datacenters respectueux de l’environnement grâce à son modèle responsable de watercooling. La sécurité et la protection des données sont assurées par des standards internationaux reconnus, et notamment la certification ISO 27001, ainsi qu’une approche européenne en faveur de la souveraineté des données aidant les clients à conserver le contrôle du lieu de stockage de leurs données et de leurs modalités d’accès.

À propos d’OVHcloud



OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio performance-prix, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

