Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 2. februar 2026 – 6. februar 2026

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 6 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 41.910.521 17,13 717.750.325 2. februar 2026 180.000 17,60 3.168.000 3. februar 2026 180.000 17,51 3.151.800 4. februar 2026 180.000 17,38 3.128.400 5. februar 2026 180.000 17,27 3.108.600 6. februar 2026 170.000 17,14 2.913.800 I alt uge 6 890.000 17,38 15.470.600 I alt akkumuleret 42.800.521 17,13 733.220.925

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 45.640.970 stk. egne aktier svarende til 3,14 % af selskabets aktiekapital.

