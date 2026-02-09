Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 2. februar 2026 – 6. februar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 6 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|41.910.521
|17,13
|717.750.325
|2. februar 2026
|180.000
|17,60
|3.168.000
|3. februar 2026
|180.000
|17,51
|3.151.800
|4. februar 2026
|180.000
|17,38
|3.128.400
|5. februar 2026
|180.000
|17,27
|3.108.600
|6. februar 2026
|170.000
|17,14
|2.913.800
|I alt uge 6
|890.000
|17,38
|15.470.600
|I alt akkumuleret
|42.800.521
|17,13
|733.220.925
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 45.640.970 stk. egne aktier svarende til 3,14 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
