Lantronix begegnet Netzwerkausfällen mit automatisierten Out-of-Band-Innovationen auf der Cisco Live 2026 in Amsterdam

IRVINE, Kalifornien, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität im Bereich Edge-KI, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Cisco Live 2026 in Amsterdam vom 9. bis 13. Februar 2026 im RAI Amsterdam, Stand A8, vertreten sein wird. Als Cisco Select Developer Partner stellt Lantronix seine Out-of-Band-(OOB)-Managementlösungen vor, die durch automatisiertes Management und automatische Wiederherstellungsmechanismen ungeplante Ausfallzeiten reduzieren.

Live-Demos am Stand A8: Innovation hautnah erleben

Die preisgekrönten Out-of-Band-(OOB)-Lösungen von Lantronix bieten durchgängige End-to-End-Workflows, die Konsolenzugriff, zentralisierte Verwaltung und Betriebsautomatisierung nahtlos verbinden – sowohl über verteilte Standorte hinweg als auch in großskaligen IT-Umgebungen. Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, entscheidende Vorteile zu erzielen:

Reduzierte Ausfallzeiten, schnellere Reaktion auf Vorfälle und beschleunigte Wiederherstellung. Sicherer Zugriff auf Remote-Infrastrukturen, selbst wenn die In-Band-Konnektivität ausfällt – etwa bei Netzwerkausfällen oder Sicherheitsvorfällen – sowie eine schnelle Service-Wiederherstellung durch automatisierte Recovery-Funktionen.

Sicherer Zugriff auf Remote-Infrastrukturen, selbst wenn die In-Band-Konnektivität ausfällt – etwa bei Netzwerkausfällen oder Sicherheitsvorfällen – sowie eine schnelle Service-Wiederherstellung durch automatisierte Recovery-Funktionen. Deutlich weniger manueller Aufwand im Network Operations Center (NOC) und im Außendienst. Standardisierung wiederkehrender Aufgaben wie Gerätezugriff, Berechtigungsverwaltung, Konfigurationserfassung und Wiederherstellungsprozesse.

Standardisierung wiederkehrender Aufgaben wie Gerätezugriff, Berechtigungsverwaltung, Konfigurationserfassung und Wiederherstellungsprozesse. Verbesserte Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Zentrale Authentifizierung, Autorisierung und Protokollierung für administrativen Zugriff und Änderungsaktivitäten über mehrere Standorte hinweg.





Die Live-Demonstrationen konzentrieren sich auf zwei Betriebsmodelle:

Unternehmens- und Rechenzentrumsbetrieb: Konsolenserverder LM-Serie in Kombination mit dem Lantronix Control Center ermöglichen zentralisierte Richtlinienverwaltung, Zugriffskontrolle, Audit-Protokollierung und Automatisierung über die gesamte verwaltete Infrastruktur hinweg.

Konsolenserverder LM-Serie in Kombination mit dem Lantronix Control Center ermöglichen zentralisierte Richtlinienverwaltung, Zugriffskontrolle, Audit-Protokollierung und Automatisierung über die gesamte verwaltete Infrastruktur hinweg. Verteilte und modulare Konsolenbereitstellungen: Lantronix SLC8000 in Verbindung mit der Percepxion™-Managementplattform unterstützt modulare Konsolendichte sowie den sicheren Fernbetrieb über geografisch verteilte Standorte.

Lantronix-Vortrag: Out-of-Band überall.

Im Vortrag wird erörtert, wie die Out-of-Band-Innovationen von Lantronix das Management von Netzwerkinfrastrukturen vereinfachen und absichern und gleichzeitig neue Möglichkeiten zur Reduzierung der Investitionsausgaben (CapEx) eröffnen.

Titel des Vortrags: Out-of-Band überall – Wie fortschrittliche Konsolenserver die Automatisierung des Netzwerkmanagements, Cybersicherheit und Ausfallsicherheit überall vorantreiben

Out-of-Band überall – Wie fortschrittliche Konsolenserver die Automatisierung des Netzwerkmanagements, Cybersicherheit und Ausfallsicherheit überall vorantreiben Referent: Ryan Hogg, Director of Product Strategy, Lantronix

Ryan Hogg, Director of Product Strategy, Lantronix Datum/Uhrzeit: Dienstag, 10. Februar 2026, 15:20 Uhr





„Netzwerkteams benötigen Zugriff und Kontrolle, gerade dann, wenn die Bedingungen am schwierigsten sind“, so Todd Rychecky, General Manager für Out-of-Band bei Lantronix. „In einer Zeit, in der jede Minute Ausfallzeit Tausende von Dollar kostet, zeigen wir den Teilnehmern der Cisco Live, wie sie über reinen Fernzugriff hinausgehen und echte, automatisierte Wiederherstellungsprozesse realisieren können.“

