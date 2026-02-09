Lantronix pakt netwerkuitval aan met geautomatiseerde out-of-band-innovaties tijdens Cisco Live 2026 in Amsterdam

IRVINE, Californië, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), wereldwijd toonaangevend op het gebied van IoT-oplossingen voor computing en connectiviteit ter ondersteuning van Edge AI-toepassingen, kondigt zijn deelname aan Cisco Live 2026 Amsterdam aan. Lantronix is te vinden op stand A8 van 9 tot en met 13 februari 2026 in de RAI Amsterdam. Lantronix, een Cisco Select Developer Partner, zal demonstraties verzorgen van zijn out-of-band (OOB)-beheeroplossingen die ongeplande downtime verminderen door middel van geautomatiseerd beheer en herstel.

Live demo’s op stand A8: innovatie in actie

De bekroonde OOB-oplossingen van Lantronix bieden end-to-end-workflows die consoletoegang, gecentraliseerd beheer en operationele automatisering met elkaar verbinden, zowel voor gedistribueerde locaties als grootschalige infrastructuren. De oplossingen zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het realiseren van:

Minder downtime, snellere incidentrespons en sneller herstel. Beveiligde toegang tot externe infrastructuur behouden wanneer in-band connectiviteit uitvalt, bijvoorbeeld tijdens storingen of beveiligingsincidenten, en diensten snel herstellen met geautomatiseerde herstelacties.

Beveiligde toegang tot externe infrastructuur behouden wanneer in-band connectiviteit uitvalt, bijvoorbeeld tijdens storingen of beveiligingsincidenten, en diensten snel herstellen met geautomatiseerde herstelacties. Vermindering van handmatige taken in het NOC (Network Operations Center) en in de werkzaamheden op locatie. Standaardisatie van routinetaken zoals toegang tot apparaten, beheer van inloggegevens, vastleggen van configuraties en herstelprocedures.

Standaardisatie van routinetaken zoals toegang tot apparaten, beheer van inloggegevens, vastleggen van configuraties en herstelprocedures. Sterkere beveiliging en verbeterde auditmogelijkheden. Het toepassen van gecentraliseerde authenticatie, autorisatie en auditregistratie voor administratieve toegang en wijzigingsactiviteiten op diverse locaties.





Demonstraties gericht op twee operationele modellen

Bedrijfs- en datacenteroperaties: LM-Series consoleservers gekoppeld aan Lantronix Control Center voor gecentraliseerd beleid, toegangscontrole, auditregistratie en automatisering van beheerde infrastructuur.

LM-Series consoleservers gekoppeld aan Lantronix Control Center voor gecentraliseerd beleid, toegangscontrole, auditregistratie en automatisering van beheerde infrastructuur. Gedistribueerde en modulaire console-implementaties: Lantronix SLC8000 met Percepxion™-beheerplatform ter ondersteuning van modulaire console-dichtheid en beheer op afstand over verspreide locaties.

Presentatie Lantronix: Out-of-Band altijd en overal.

Tijdens de sessie wordt besproken hoe de OOB-innovaties van Lantronix het beheer van netwerkinfrastructuur eenvoudiger en veiliger maken en tegelijkertijd nieuwe zakelijke mogelijkheden creëren om de kapitaaluitgaven te verlagen.

Sessietitel: Out-of-Band altijd en overal - hoe geavanceerde console-servers zorgen voor geautomatiseerd netwerkbeheer, betere beveiliging en hogere veerkracht

Out-of-Band altijd en overal - hoe geavanceerde console-servers zorgen voor geautomatiseerd netwerkbeheer, betere beveiliging en hogere veerkracht Spreker: Ryan Hogg, directeur Productstrategie, Lantronix

Ryan Hogg, directeur Productstrategie, Lantronix Datum/tijd: Dinsdag 10 februari 2026 om 15.20 uur





"Netwerkteams hebben toegang en controle nodig, juist wanneer de omstandigheden het slechtst zijn", aldus Todd Rychecky, algemeen directeur Out-of-Band bij Lantronix. "In een tijd waarin elke minuut downtime duizenden euro's kost, laten we de bezoekers van Cisco Live zien hoe ze verder kunnen gaan dan eenvoudige toegang op afstand en over kunnen stappen op echt geautomatiseerd herstel."

Over Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) is wereldwijd toonaangevend in Edge AI en Industrial IoT-oplossingen, en biedt slimme computing, beveiligde connectiviteit en beheer op afstand voor bedrijfskritische toepassingen. Lantronix richt zich op snelgroeiende markten, waaronder slimme steden, bedrijfs-IT en onbemande systemen voor commerciële en defensietoepassingen, zoals drones. Lantronix stelt klanten in staat hun activiteiten te optimaliseren en de digitale transformatie te versnellen. Het uitgebreide portfolio aan hardware, software en diensten ondersteunt toepassingen variërend van veilige videobewaking en intelligente infrastructuur voor nutsbedrijven tot veerkrachtig out-of-band netwerkbeheer. Door intelligentie naar de netwerkedge te brengen, helpt Lantronix organisaties efficiëntie, veiligheid en een concurrentievoordeel te behalen in de huidige AI-gedreven wereld.

Ga voor meer informatie naar de Lantronix-website.

’Safe Harbor’-verklaring overeenkomstig de Private Securities Litigation Reform Act van 1995: dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken binnen de betekenis van de federale effectenwetten, waaronder, maar niet beperkt tot, verklaringen over groeiverwachtingen in de wereldwijde dronemarkt en Lantronix’ positie om kansen te benutten voor langdurige, hoogrendabele groei in de drone- en defensietechnologiemarkten. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan substantiële risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, toekomstige activiteiten, financiële staat of prestaties wezenlijk kunnen afwijken van onze historische resultaten of van de resultaten die expliciet of impliciet zijn vermeld in een toekomstgerichte verklaring in dit nieuwsbericht. De potentiële risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, factoren zoals de effecten van negatieve of verslechterende regionale en wereldwijde economische omstandigheden of marktinstabiliteit op onze activiteiten, inclusief de effecten op aankoopbeslissingen door onze klanten; ons vermogen om verstoringen in onze toeleveringsketens en die van onze leveranciers en verkopers te beperken als gevolg van veranderingen in handelsbeleid van de Amerikaanse of buitenlandse overheid, inclusief recent verhoogde of toekomstige tarieven, een pandemie of andere uitbraken, oorlogen en recente conflicten in Europa, Azië en het Midden-Oosten, of andere factoren; toekomstige reacties op en effecten van volksgezondheidscrisissen; risico's op het gebied van cyberbeveiliging; veranderingen in de toepasselijke Amerikaanse en buitenlandse overheidswetgeving, voorschriften en tarieven; ons vermogen om met succes onze overnamestrategie uit te voeren of overgenomen bedrijven te integreren; moeilijkheden en kosten bij het beschermen van octrooien en andere eigendomsrechten; de omvang van onze schuldenlast, ons vermogen om te voldoen aan onze schulden en de beperkingen in onze schuldovereenkomsten; en alle aanvullende factoren die zijn opgenomen in ons Jaarverslag op Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2025, ingediend op 29 augustus 2025 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de 'SEC'), inclusief de risico's en onzekerheden in het gedeelte met de titel 'Risicofactoren' in Item 1A van Deel I van dat rapport, en in andere openbare documenten die we bij de SEC hebben ingediend. In onze toekomstige documenten kunnen van tijd tot tijd aanvullende risicofactoren worden aangegeven. Daarnaast kunnen de werkelijke resultaten afwijken als gevolg van extra risico's en onzekerheden waarvan we ons momenteel niet bewust zijn of die we momenteel niet als belangrijk beschouwen voor ons bedrijf. Om deze redenen wijzen we investeerders erop om niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Onze toekomstgerichte verklaringen zijn alleen geldig vanaf de datum waarop ze zijn gedaan. We wijzen uitdrukkelijk elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte verklaringen na datum bij te werken om dergelijke verklaringen in overeenstemming te brengen met werkelijke resultaten of met wijzigingen in onze meningen of verwachtingen, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of de regels van de Nasdaq Stock Market LLC. Indien wij toekomstgerichte verklaringen bijwerken of corrigeren, moeten investeerders hieruit niet te concluderen dat wij verdere updates of correcties zullen doorvoeren.



