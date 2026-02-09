Sampo Oyj, lehdistötiedote, 9.2.2026 klo 11.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA TAI HALLINTOALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (Yhdysvallat) TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Sampo suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden Restricted Tier 1 -joukkovelkakirjalainan

Sampo Oyj (”Sampo”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden Ruotsin ja/tai Norjan kruunun määräisen vaihtuvakorkoisen rajoitetun luokan 1 pääoman (Restricted Tier 1) joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina on eräpäivätön, ja Sampo voi tiettyjen ehtojen täyttyessä käyttää oikeuttaan lunastaa tai ostaa Joukkovelkakirjalainan sen ehtojen mukaisesti. Liikkeeseenlaskun yhteenlaskettu tavoitekoko vastaa Ruotsin/Norjan kruunun määräistä benchmark-liikkeeseenlaskua. Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa.

Moody'sin odotetaan antavan Joukkovelkakirjalainalle luottoluokituksen Baa2.

Suunniteltu uusi liikkeeseenlasku on osa Sampo-konsernin tavanomaista pääomanhallintaa.

Danske Bank ja Nordea toimivat suunnitellun Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com

VASTUUNRAJOITUS - Tämä tiedote ei ole eikä sen ole tarkoitus muodostaa tai sisältää tarjousta tai kehotusta myydä tai tehdä ostotarjousta, eikä sitä saa käyttää tarjouksena tai kehotuksena myydä tai tehdä ostotarjousta koskien Sampo Oyj:n arvopapereita.