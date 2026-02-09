Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 2 février 2026 au 6 février 2026

Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tél : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 744 779 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
            
Déclaration des transactions sur actions propres        
Période : Du 02 au 06 février 2026         
Emetteur : Nexans          
Catégorie : Actions propres          
            
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 02 au 06 février 2026  
            
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 27 mars 2025 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. 
            
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché     
Nexans96950015FU78G84UIV142026-02-02FR00000444481705131.621701XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142026-02-03FR00000444481705134.370850XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142026-02-04FR00000444481705136.796188XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142026-02-05FR00000444481705136.043519XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142026-02-06FR00000444481705138.194604XPAR     
   TOTAL8,525       
            
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Nom du PSICode identifiant du PSIJour/heure de la TransactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaireDeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:00:27ZFR0000044448130.400000EUR148XPAROD_8wAYigL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:03:00ZFR0000044448130.000000EUR25XPAROD_8wAZMeF-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:06:37ZFR0000044448129.800000EUR24XPAROD_8wAaH73-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:07:18ZFR0000044448129.500000EUR22XPAROD_8wAaRjL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:17:02ZFR0000044448129.600000EUR62XPAROD_8wActXq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:25:28ZFR0000044448129.600000EUR28XPAROD_8wAf1KQ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:41:15ZFR0000044448130.000000EUR72XPAROD_8wAizig-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:45:26ZFR0000044448129.900000EUR22XPAROD_8wAk2re-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T08:55:37ZFR0000044448129.800000EUR3XPAROD_8wAmbl8-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T09:02:43ZFR0000044448130.100000EUR55XPAROD_8wAoOYo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T09:13:30ZFR0000044448130.300000EUR31XPAROD_8wAr74m-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T09:21:26ZFR0000044448130.400000EUR32XPAROD_8wAt6iC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T09:34:09ZFR0000044448130.600000EUR33XPAROD_8wAwJO2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T09:43:30ZFR0000044448130.200000EUR22XPAROD_8wAyfHw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T09:53:03ZFR0000044448130.400000EUR33XPAROD_8wB14O8-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T10:03:04ZFR0000044448130.400000EUR22XPAROD_8wB3aj6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T10:13:07ZFR0000044448130.500000EUR22XPAROD_8wB67Xu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T10:20:11ZFR0000044448130.500000EUR23XPAROD_8wB7tuC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T10:35:56ZFR0000044448130.700000EUR33XPAROD_8wBBrYu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T10:46:12ZFR0000044448130.400000EUR22XPAROD_8wBERvo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T11:05:32ZFR0000044448130.400000EUR2XPAROD_8wBJJYg-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T11:05:49ZFR0000044448130.400000EUR35XPAROD_8wBJO5B-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T11:42:20ZFR0000044448131.200000EUR47XPAROD_8wBSa5y-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T11:48:50ZFR0000044448131.500000EUR22XPAROD_8wBUDZW-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T12:02:27ZFR0000044448131.600000EUR25XPAROD_8wBXe0J-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T12:21:54ZFR0000044448131.800000EUR5XPAROD_8wBcXcu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T12:26:35ZFR0000044448131.800000EUR21XPAROD_8wBdiik-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T12:46:23ZFR0000044448131.700000EUR4XPAROD_8wBihqk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T12:48:00ZFR0000044448131.700000EUR33XPAROD_8wBj7BO-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T13:00:29ZFR0000044448131.400000EUR22XPAROD_8wBmFrN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T13:18:06ZFR0000044448131.600000EUR28XPAROD_8wBqgpo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T13:31:25ZFR0000044448131.800000EUR23XPAROD_8wBu2kg-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T13:54:09ZFR0000044448131.800000EUR53XPAROD_8wBzlh5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:03:52ZFR0000044448131.700000EUR22XPAROD_8wC2DAI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:19:13ZFR0000044448132.300000EUR55XPAROD_8wC64sS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:29:29ZFR0000044448132.000000EUR23XPAROD_8wC8fBZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:33:49ZFR0000044448133.100000EUR44XPAROD_8wC9kcN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:39:10ZFR0000044448132.900000EUR22XPAROD_8wCB67E-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:43:09ZFR0000044448132.800000EUR23XPAROD_8wCC6Sk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:53:33ZFR0000044448132.600000EUR22XPAROD_8wCEijq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T14:58:25ZFR0000044448132.500000EUR25XPAROD_8wCFwiE-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:06:49ZFR0000044448133.600000EUR51XPAROD_8wCI3nR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:10:03ZFR0000044448133.700000EUR22XPAROD_8wCIsMB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:18:55ZFR0000044448133.900000EUR22XPAROD_8wCL6ea-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:20:50ZFR0000044448134.100000EUR23XPAROD_8wCLaeD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:26:29ZFR0000044448134.200000EUR23XPAROD_8wCN0px-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:31:41ZFR0000044448133.800000EUR23XPAROD_8wCOK0u-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:36:15ZFR0000044448133.800000EUR22XPAROD_8wCPT88-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:40:35ZFR0000044448133.900000EUR27XPAROD_8wCQYlu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:45:47ZFR0000044448133.900000EUR22XPAROD_8wCRs3z-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:53:30ZFR0000044448134.000000EUR29XPAROD_8wCToYK-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T15:57:24ZFR0000044448133.800000EUR22XPAROD_8wCUnPs-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T16:01:51ZFR0000044448133.800000EUR32XPAROD_8wCVuiD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T16:05:32ZFR0000044448133.500000EUR23XPAROD_8wCWqOv-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T16:10:25ZFR0000044448133.500000EUR38XPAROD_8wCY4W2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-02T16:18:39ZFR0000044448133.700000EUR36XPAROD_8wCa99w-01MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:00:36ZFR0000044448134.300000EUR149XPAROD_8wGPHjD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:01:41ZFR0000044448134.500000EUR24XPAROD_8wGPYdk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:07:25ZFR0000044448135.000000EUR31XPAROD_8wGR08J-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:10:35ZFR0000044448135.200000EUR8XPAROD_8wGRnX7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:15:48ZFR0000044448135.400000EUR69XPAROD_8wGT72H-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:22:55ZFR0000044448135.000000EUR22XPAROD_8wGUu1N-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:28:11ZFR0000044448134.900000EUR23XPAROD_8wGWEKB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:32:10ZFR0000044448134.700000EUR22XPAROD_8wGXEN7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:42:22ZFR0000044448134.500000EUR43XPAROD_8wGZnac-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:47:46ZFR0000044448134.200000EUR22XPAROD_8wGb9rA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:59:08ZFR0000044448133.800000EUR22XPAROD_8wGe1Nt-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T08:59:24ZFR0000044448133.800000EUR26XPAROD_8wGe5Zj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T09:11:16ZFR0000044448133.700000EUR22XPAROD_8wGh4ot-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T09:12:37ZFR0000044448133.700000EUR11XPAROD_8wGhPtl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T09:18:34ZFR0000044448133.600000EUR22XPAROD_8wGiucp-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T09:29:52ZFR0000044448133.800000EUR41XPAROD_8wGlkve-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T09:42:18ZFR0000044448134.300000EUR41XPAROD_8wGot85-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T09:54:52ZFR0000044448134.500000EUR29XPAROD_8wGs3Mn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T10:07:11ZFR0000044448134.500000EUR24XPAROD_8wGv9Rt-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T10:23:02ZFR0000044448134.300000EUR40XPAROD_8wGz8tI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T10:32:05ZFR0000044448134.300000EUR3XPAROD_8wH1Q6L-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T10:32:28ZFR0000044448134.300000EUR19XPAROD_8wH1WB4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T10:40:14ZFR0000044448134.200000EUR22XPAROD_8wH3TH7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T10:49:23ZFR0000044448134.300000EUR22XPAROD_8wH5m58-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T11:02:02ZFR0000044448134.400000EUR22XPAROD_8wH8xib-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T11:18:16ZFR0000044448134.700000EUR28XPAROD_8wHD35i-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T11:30:01ZFR0000044448134.900000EUR22XPAROD_8wHG0Pq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T11:47:07ZFR0000044448134.000000EUR26XPAROD_8wHKJDx-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T12:02:12ZFR0000044448133.800000EUR22XPAROD_8wHO6ql-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T12:21:15ZFR0000044448134.100000EUR38XPAROD_8wHSuAk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T12:41:01ZFR0000044448134.300000EUR22XPAROD_8wHXsXW-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T12:58:31ZFR0000044448133.900000EUR28XPAROD_8wHcHtW-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T13:12:34ZFR0000044448134.100000EUR22XPAROD_8wHfpCr-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T13:37:43ZFR0000044448134.400000EUR26XPAROD_8wHm9h2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T13:44:31ZFR0000044448134.200000EUR35XPAROD_8wHnrrT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T13:49:54ZFR0000044448134.300000EUR22XPAROD_8wHpDw0-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:02:16ZFR0000044448134.400000EUR23XPAROD_8wHsKuG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:23:29ZFR0000044448134.100000EUR3XPAROD_8wHxg3M-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:23:29ZFR0000044448134.100000EUR36XPAROD_8wHxg3M-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:29:06ZFR0000044448133.800000EUR55XPAROD_8wHz5d0-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:33:36ZFR0000044448133.800000EUR22XPAROD_8wI0DqG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:37:16ZFR0000044448133.700000EUR24XPAROD_8wI19BF-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:43:10ZFR0000044448133.500000EUR25XPAROD_8wI2dLw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:51:05ZFR0000044448133.800000EUR38XPAROD_8wI4clu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T14:55:38ZFR0000044448133.300000EUR22XPAROD_8wI5lid-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:01:04ZFR0000044448132.900000EUR26XPAROD_8wI78ay-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:05:43ZFR0000044448132.900000EUR23XPAROD_8wI8J7F-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:11:53ZFR0000044448133.200000EUR27XPAROD_8wI9rbC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:22:02ZFR0000044448134.100000EUR45XPAROD_8wICPxg-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:34:08ZFR0000044448134.600000EUR57XPAROD_8wIFSng-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:41:41ZFR0000044448134.900000EUR32XPAROD_8wIHMjL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:41:41ZFR0000044448134.900000EUR3XPAROD_8wIHMjM-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T15:51:39ZFR0000044448135.400000EUR45XPAROD_8wIJsGZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T16:07:11ZFR0000044448135.800000EUR42XPAROD_8wINmYH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T16:10:27ZFR0000044448135.800000EUR28XPAROD_8wIObfl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-03T16:15:47ZFR0000044448135.800000EUR59XPAROD_8wIPwkt-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:05:21ZFR0000044448136.700000EUR143XPAROD_8wMH0NF-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:05:22ZFR0000044448136.600000EUR64XPAROD_8wMH0jx-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:11:09ZFR0000044448136.600000EUR31XPAROD_8wMIT21-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:13:59ZFR0000044448136.200000EUR23XPAROD_8wMJBHB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:23:16ZFR0000044448136.200000EUR39XPAROD_8wMLW23-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:28:34ZFR0000044448136.100000EUR34XPAROD_8wMMqpY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:33:12ZFR0000044448135.900000EUR22XPAROD_8wMO185-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:37:28ZFR0000044448135.400000EUR22XPAROD_8wMP5oW-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:43:51ZFR0000044448134.900000EUR22XPAROD_8wMQhLs-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:54:20ZFR0000044448135.300000EUR29XPAROD_8wMTKyM-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T08:58:27ZFR0000044448135.200000EUR23XPAROD_8wMUNMN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T09:05:23ZFR0000044448135.400000EUR26XPAROD_8wMW7RJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T09:12:59ZFR0000044448135.200000EUR22XPAROD_8wMY20C-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T09:30:24ZFR0000044448135.300000EUR59XPAROD_8wMcPpo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T09:50:22ZFR0000044448135.500000EUR26XPAROD_8wMhRXZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T09:50:44ZFR0000044448135.400000EUR35XPAROD_8wMhXOq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T09:59:11ZFR0000044448135.400000EUR22XPAROD_8wMjfIO-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T10:08:52ZFR0000044448135.800000EUR20XPAROD_8wMm6Fc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T10:08:52ZFR0000044448135.800000EUR4XPAROD_8wMm6Fm-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T10:17:17ZFR0000044448135.900000EUR22XPAROD_8wMoDbO-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T10:29:33ZFR0000044448136.100000EUR27XPAROD_8wMrJG7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T10:42:29ZFR0000044448136.400000EUR27XPAROD_8wMuZBY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T10:52:45ZFR0000044448136.700000EUR22XPAROD_8wMx9EJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T11:08:45ZFR0000044448136.700000EUR29XPAROD_8wN1B7y-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T11:26:08ZFR0000044448136.400000EUR16XPAROD_8wN5YLh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T11:26:09ZFR0000044448136.400000EUR4XPAROD_8wN5Yil-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T11:26:09ZFR0000044448136.400000EUR9XPAROD_8wN5Yil-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T11:53:28ZFR0000044448137.400000EUR45XPAROD_8wNCQxI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T12:06:53ZFR0000044448137.300000EUR22XPAROD_8wNFoX4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T12:36:32ZFR0000044448137.500000EUR40XPAROD_8wNNHIJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T12:48:23ZFR0000044448137.300000EUR24XPAROD_8wNQGBk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T13:04:28ZFR0000044448137.100000EUR23XPAROD_8wNUJD9-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T13:21:52ZFR0000044448137.400000EUR29XPAROD_8wNYgvB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T13:33:04ZFR0000044448137.300000EUR22XPAROD_8wNbVll-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T13:56:24ZFR0000044448137.900000EUR54XPAROD_8wNhNtn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T14:16:17ZFR0000044448138.000000EUR59XPAROD_8wNmO6x-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T14:27:02ZFR0000044448138.100000EUR34XPAROD_8wNp5wq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T14:31:03ZFR0000044448137.700000EUR32XPAROD_8wNq6id-0AMAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T14:39:04ZFR0000044448138.000000EUR36XPAROD_8wNs7mR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T14:45:39ZFR0000044448137.900000EUR36XPAROD_8wNtmXX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T14:52:36ZFR0000044448137.700000EUR26XPAROD_8wNvXBR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T14:57:23ZFR0000044448137.500000EUR22XPAROD_8wNwjr3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:11:35ZFR0000044448138.400000EUR68XPAROD_8wO0JQ4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:17:48ZFR0000044448138.300000EUR23XPAROD_8wO1sQa-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:22:57ZFR0000044448137.700000EUR22XPAROD_8wO3AlQ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:27:44ZFR0000044448137.300000EUR22XPAROD_8wO4NNR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:31:14ZFR0000044448137.000000EUR23XPAROD_8wO5G7x-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:37:19ZFR0000044448136.800000EUR33XPAROD_8wO6n3K-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:45:14ZFR0000044448137.300000EUR35XPAROD_8wO8maw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:51:43ZFR0000044448136.900000EUR24XPAROD_8wOAPw4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T15:56:58ZFR0000044448137.000000EUR25XPAROD_8wOBjoe-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T16:01:59ZFR0000044448137.000000EUR23XPAROD_8wOD09x-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T16:03:26ZFR0000044448136.700000EUR24XPAROD_8wODMjj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T16:07:47ZFR0000044448136.400000EUR24XPAROD_8wOESaT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-04T16:19:43ZFR0000044448136.500000EUR33XPAROD_8wOHSsJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:00:28ZFR0000044448135.000000EUR146XPAROD_8wS6Ilp-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:11:20ZFR0000044448136.300000EUR49XPAROD_8wS92HX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:12:31ZFR0000044448136.200000EUR50XPAROD_8wS9Kqc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:19:46ZFR0000044448136.700000EUR51XPAROD_8wSB9xK-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:34:24ZFR0000044448136.700000EUR72XPAROD_8wSEqXw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:40:04ZFR0000044448136.500000EUR24XPAROD_8wSGGut-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:45:48ZFR0000044448136.200000EUR22XPAROD_8wSHiIX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:51:38ZFR0000044448136.200000EUR22XPAROD_8wSJBVz-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T08:59:29ZFR0000044448136.100000EUR22XPAROD_8wSL9xb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T09:06:41ZFR0000044448135.600000EUR22XPAROD_8wSMyEh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T09:14:05ZFR0000044448135.300000EUR22XPAROD_8wSOpnb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T09:24:43ZFR0000044448135.600000EUR42XPAROD_8wSRVmV-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T09:33:27ZFR0000044448135.700000EUR25XPAROD_8wSTi2m-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T09:39:21ZFR0000044448135.300000EUR22XPAROD_8wSVCBb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T09:46:26ZFR0000044448135.200000EUR23XPAROD_8wSWys2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T10:05:44ZFR0000044448135.600000EUR48XPAROD_8wSbq2X-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T10:22:58ZFR0000044448136.300000EUR36XPAROD_8wSgB6k-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T10:33:27ZFR0000044448136.200000EUR22XPAROD_8wSiokx-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T10:42:34ZFR0000044448136.000000EUR25XPAROD_8wSl6vH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T10:52:06ZFR0000044448136.200000EUR22XPAROD_8wSnVix-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T11:15:34ZFR0000044448136.600000EUR44XPAROD_8wStQ8v-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T11:30:51ZFR0000044448137.200000EUR23XPAROD_8wSxGWQ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T11:54:25ZFR0000044448137.600000EUR26XPAROD_8wT3CWr-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T12:00:37ZFR0000044448137.600000EUR22XPAROD_8wT4lAt-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T12:14:03ZFR0000044448137.900000EUR22XPAROD_8wT88ut-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T12:29:46ZFR0000044448137.000000EUR22XPAROD_8wTC6BP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T12:42:17ZFR0000044448136.600000EUR22XPAROD_8wTFFWe-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T12:59:37ZFR0000044448136.300000EUR24XPAROD_8wTJcA7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T13:17:34ZFR0000044448136.400000EUR31XPAROD_8wTO8KM-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T13:29:22ZFR0000044448136.300000EUR15XPAROD_8wTR6Zh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T13:29:22ZFR0000044448136.300000EUR9XPAROD_8wTR6Zq-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T13:38:25ZFR0000044448136.100000EUR22XPAROD_8wTTNjH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T13:47:45ZFR0000044448135.500000EUR22XPAROD_8wTVjOb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:00:45ZFR0000044448135.200000EUR29XPAROD_8wTZ0Lp-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:13:03ZFR0000044448135.400000EUR34XPAROD_8wTc6Hw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:20:33ZFR0000044448135.300000EUR26XPAROD_8wTdzMl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:32:09ZFR0000044448135.900000EUR50XPAROD_8wTguQU-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:41:53ZFR0000044448136.900000EUR49XPAROD_8wTjMOZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:47:43ZFR0000044448137.600000EUR7XPAROD_8wTkpKh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:47:43ZFR0000044448137.600000EUR15XPAROD_8wTkpKh-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:51:32ZFR0000044448137.400000EUR22XPAROD_8wTlmyh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T14:59:00ZFR0000044448136.300000EUR25XPAROD_8wTnffa-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:05:05ZFR0000044448135.900000EUR25XPAROD_8wTpCVG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:10:37ZFR0000044448135.900000EUR32XPAROD_8wTqanw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:15:35ZFR0000044448135.600000EUR22XPAROD_8wTrqNr-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:21:01ZFR0000044448135.600000EUR22XPAROD_8wTtD6z-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:25:17ZFR0000044448135.500000EUR23XPAROD_8wTuHvk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:32:01ZFR0000044448135.200000EUR30XPAROD_8wTvz2J-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:40:06ZFR0000044448135.600000EUR43XPAROD_8wTy0xj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:45:38ZFR0000044448135.700000EUR25XPAROD_8wTzPKo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T15:55:21ZFR0000044448135.700000EUR44XPAROD_8wU1r1D-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T16:00:41ZFR0000044448135.900000EUR25XPAROD_8wU3CQd-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T16:11:23ZFR0000044448135.900000EUR81XPAROD_8wU5tLP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-05T16:14:56ZFR0000044448135.800000EUR5XPAROD_8wU6mld-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:01:30ZFR0000044448135.200000EUR150XPAROD_8wXx5ZK-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:03:28ZFR0000044448135.300000EUR28XPAROD_8wXxaIj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:06:22ZFR0000044448135.200000EUR34XPAROD_8wXyJN1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:16:05ZFR0000044448136.000000EUR67XPAROD_8wY0lAy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:24:00ZFR0000044448136.000000EUR14XPAROD_8wY2kdM-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:24:00ZFR0000044448136.000000EUR11XPAROD_8wY2kdN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:36:13ZFR0000044448136.800000EUR22XPAROD_8wY5pWb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:40:02ZFR0000044448136.900000EUR45XPAROD_8wY6mxX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:43:28ZFR0000044448136.800000EUR32XPAROD_8wY7eY8-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T08:52:16ZFR0000044448137.000000EUR31XPAROD_8wY9rwP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T09:06:50ZFR0000044448137.900000EUR47XPAROD_8wYDX9p-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T09:26:38ZFR0000044448137.500000EUR46XPAROD_8wYIWNw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T09:37:58ZFR0000044448138.400000EUR47XPAROD_8wYLNK7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T09:46:38ZFR0000044448138.400000EUR29XPAROD_8wYNYev-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T09:55:06ZFR0000044448138.500000EUR26XPAROD_8wYPgXX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T10:05:15ZFR0000044448138.100000EUR21XPAROD_8wYSEz4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T10:13:10ZFR0000044448138.600000EUR23XPAROD_8wYUEdJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T10:21:58ZFR0000044448138.500000EUR22XPAROD_8wYWS7L-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T10:34:09ZFR0000044448138.100000EUR22XPAROD_8wYZWIk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T10:47:24ZFR0000044448138.000000EUR22XPAROD_8wYcr7B-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T10:59:59ZFR0000044448138.200000EUR29XPAROD_8wYg1PN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T11:06:00ZFR0000044448138.100000EUR22XPAROD_8wYhXEo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T11:19:04ZFR0000044448138.400000EUR25XPAROD_8wYkpAE-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T11:36:04ZFR0000044448138.600000EUR22XPAROD_8wYp6ef-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T11:49:46ZFR0000044448138.600000EUR1XPAROD_8wYsYL9-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T12:11:05ZFR0000044448138.800000EUR53XPAROD_8wYxvBl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T12:23:00ZFR0000044448139.200000EUR24XPAROD_8wZ0v9r-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T12:44:04ZFR0000044448139.100000EUR22XPAROD_8wZ6E4F-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T12:58:08ZFR0000044448139.300000EUR26XPAROD_8wZ9lfn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T13:10:44ZFR0000044448139.200000EUR24XPAROD_8wZCwMm-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T13:26:07ZFR0000044448138.900000EUR22XPAROD_8wZGoSq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T13:37:46ZFR0000044448138.800000EUR2XPAROD_8wZJkCL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T13:37:46ZFR0000044448138.800000EUR28XPAROD_8wZJkCR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T13:50:59ZFR0000044448138.900000EUR22XPAROD_8wZN4Mn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T13:50:59ZFR0000044448138.900000EUR7XPAROD_8wZN4Mo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T14:05:41ZFR0000044448138.900000EUR37XPAROD_8wZQm3X-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T14:24:57ZFR0000044448138.900000EUR61XPAROD_8wZVcXb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T14:28:25ZFR0000044448138.800000EUR22XPAROD_8wZWUoB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T14:35:19ZFR0000044448139.200000EUR29XPAROD_8wZYEQD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T14:41:17ZFR0000044448139.300000EUR23XPAROD_8wZZjVt-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T14:53:54ZFR0000044448139.200000EUR59XPAROD_8wZcuU5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:06:47ZFR0000044448139.000000EUR63XPAROD_8wZg9jo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:13:04ZFR0000044448139.200000EUR34XPAROD_8wZhjfp-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:23:19ZFR0000044448139.500000EUR43XPAROD_8wZkJnZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:23:19ZFR0000044448139.500000EUR1XPAROD_8wZkJnZ-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:32:00ZFR0000044448140.000000EUR46XPAROD_8wZmVHl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:39:03ZFR0000044448140.700000EUR23XPAROD_8wZoHJE-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:44:31ZFR0000044448140.400000EUR22XPAROD_8wZpef6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:49:04ZFR0000044448140.200000EUR24XPAROD_8wZqnVK-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T15:53:03ZFR0000044448139.800000EUR26XPAROD_8wZrnky-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T16:03:45ZFR0000044448139.900000EUR66XPAROD_8wZuUvV-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T16:09:10ZFR0000044448139.800000EUR23XPAROD_8wZvrJt-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842026-02-06T16:14:48ZFR0000044448139.800000EUR35XPAROD_8wZxHJ6-00MAR Art.5 §2c)
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

Déclaration hebdomadaire du 02 au 06 février

