Nova klúbburinn hf.: Renata Blöndal lætur af störfum hjá Nova

Renata Blöndal, framkvæmdastjóri Upplifunar hjá Nova, hefur óskað eftir því að láta af störfum hjá félaginu. Hún gekk til liðs við félagið árið 2023 og hefur á þeim tíma veitt sviðum stefnumótunar, viðskiptaþróunar og þjónustu forystu. Renata mun veita félaginu ráðgjöf og styðja við yfirfærslu verkefna næstu mánuði.
Renata er með M.Sc. gráðu í Management Science and Engineering frá Columbia háskóla í New York og B.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði frá Háskóla Íslands. Hún kom til Nova frá Arctic Adventures þar sem hún var framkvæmdastjóri sölu, markaðsmála og þjónustu. Áður starfaði hún hjá CCP, Meniga, Landsbankanum og Krónunni þar sem hún leiddi meðal annars stefnu og þróun á Snjallverslun Krónunnar. Renata sat í stjórn Opinna Kerfa áður en hún hóf störf hjá Nova.
„Ég er ótrúlega stolt af Novaliðinu sem setur þarfir og ánægju viðskiptavinanna alltaf í fyrsta sæti og eru lykillinn að öflugum og árangursdrifnum Novakúltúr. Ég er þakklát fyrir að hafa fengið að vera hluti af þessu einstaka teymi í spennandi vegferð en nú er rétti tíminn að rétta keflið áfram. Framtíðin er björt hjá Nova sem er svo sannalega í góðum höndum hjá sterku teymi Novadansara og nýjum forstjóra”, segir Renata Blöndal.
„Ég vil þakka Renötu kærlega fyrir frábærar móttökur og gott samstarf undanfarna mánuði. Það fer ekki framhjá neinum hversu árangursdrifin og öflug Renata er í allri sinni nálgun. Hún hefur styrkt stefnumótunarvinnu Nova og eflt vinnu við vöru- og þjónustuþróun með skýrari fókus á þarfir viðskiptavina og framtíðartækifæri félagsins. Við þökkum Renötu innilega fyrir framlagið og óskum henni alls hins besta í næstu ævintýrum“, segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova.