Hanna Inget nimitetty Luotean johtoryhmään vastaamaan yhtiön kasvusta ja asiakaskokemuksesta

Luotea on nimittänyt Hanna Ingetin (KTM) yhtiön kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2026. Inget vastaa Luotean kasvusta, kaupallisesta toiminnasta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä.

Nimitys tukee Luotean strategiaa, jonka keskiössä ovat 4–5 prosentin vuosittainen kasvu, asiakaskokemuksen vahvistaminen ja dataohjautuvien, teknologiaa hyödyntävien palvelumallien kehittäminen. Strategian tavoitteena on vahvistaa palvelujen laatua, vastuullisuutta ja tehokkuutta sekä rakentaa toimialan paras asiakaskokemus.

Toimitusjohtaja Antti Niitynpää näkee nimityksen strategisesti erittäin tärkeänä.

“Hanna Inget on tuloshakuinen johtaja, jolla on vahva kokemus kansainvälisen kasvun, kannattavuuden sekä digitaalisten transformaatioiden johtamisesta. Hänet tunnetaan inspiroivana ja määrätietoisena johtajana, joka yhdistää strategisen ajattelun, vahvan liiketoimintaymmärryksen ja kyvyn viedä liiketoiminta uudelle tasolle. Meillä on kova kasvutavoite sekä tahto rakentaa alalle uudenlainen asiakaskokemuksen standardi. Hannan vahva kaupallinen osaaminen ja kyky kehittää asiakaslähtöisiä palveluja ovat keskeisiä tekijöitä strategiamme onnistumisessa. Hänellä on tärkeä rooli Luotean kasvun varmistamisessa”, Niitynpää korostaa.

Ingetillä on pitkä kokemus kansainvälisestä palvelu- ja kasvuliiketoiminnan johtamisesta. Hän siirtyy Luotealle 24 Center Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän vastasi yhtiön kansainvälisen kasvun johtamisesta ja kannattavuuden merkittävästä parantamisesta. Tätä ennen hän on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan KONEella useissa johtotehtävissä, joissa hän on ollut vastuussa muun muassa globaalisti uusista digitaalisista ratkaisuista, asiakkaiden projektien suunnittelusta sekä kunnossapitoliiketoiminnan myynnistä.

Uuteen rooliinsa Inget lähtee innostuneena.

“Luotean strategia on inspiroiva ja kunnianhimoinen. Kasvutavoitteet ja asiakaskokemuksen kehittäminen yhdistettynä dataohjautuviin palvelumalleihin tarjoavat suuren mahdollisuuden uudistaa toimialaa. On hienoa päästä tekemään tätä yhdessä Luotean osaavan tiimin ja asiakkaiden kanssa ja saavuttamaan kasvutavoitetta yhdessä”, hän kertoo.

Hanna Inget - CV

Syntynyt: 1981

KTM, Oulun yliopisto

Suomen kansalainen



Keskeiset nostot työuralta

CEO, 24 Center Oy (2024–)

KONE Corporation, Global Head of Customer Solutions Engineering (2021–2024)

KONE Corporation, Global Head of New Services & Solutions (2019–2021)

COO, Colliers International Finland (2017–2019)

KONE Corporation, Head of Maintenance sales and offering, 2016-2017

KONE Elevators Ltd, Service Business Director, 2013-2016

Hallituskokemusta useista yrityksistä

