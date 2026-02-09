Elis: Disclosure of the number of shares forming the capital and of the total number of voting rights as of 31 01 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 JANVIER 2026
Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF
|Nombre d’actions composant le capital social
|232 848 588
|Nombre de droits de vote théoriques
|282 571 325
|Nombre de droits de vote exerçables
|280 200 207
Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 JANUARY 2026
|Total number of shares
|232,848,588
|Theoretical number of voting rights
|282,571,325
|Number of exercisable voting rights
|280,200,207
This disclosure is on Elis web site www.elis.com
Contacts
Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com
