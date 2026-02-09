Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 31 01 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 JANVIER 2026

Article L. 233-8-II du Code de Commerce
Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social232 848 588
Nombre de droits de vote théoriques282 571 325
Nombre de droits de vote exerçables280 200 207

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL
AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 JANUARY 2026

Total number of shares232,848,588
Theoretical number of voting rights282,571,325
Number of exercisable voting rights280,200,207

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury
Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations
Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

