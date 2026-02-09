Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote au 31 01 2026

DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE AU 31 JANVIER 2026

Article L. 233-8-II du Code de Commerce

Article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Nombre d’actions composant le capital social 232 848 588 Nombre de droits de vote théoriques 282 571 325 Nombre de droits de vote exerçables 280 200 207

Cette déclaration est en ligne sur le site internet d’Elis www.elis.com

DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL

AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AS OF 31 JANUARY 2026

Total number of shares 232,848,588 Theoretical number of voting rights 282,571,325 Number of exercisable voting rights 280,200,207

This disclosure is on Elis web site www.elis.com

Contacts

Nicolas Buron, Director of Investor Relations, Financing & Treasury

Phone: +33 1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux, Investor Relations

Phone: +33 1 75 49 98 15 – charline.lefaucheux@elis.com

