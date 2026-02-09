Paris, le 9 février 2026, 11h45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Déclaration d'Eramet en réaction aux récents articles de presse

En réponse à de récents articles de presse, Eramet confirme qu’une organisation temporaire a été mise en place afin d’assurer la supervision de sa Direction financière, à la suite de la dispense d’activité temporaire de son Directeur financier.

Cette situation est sans lien avec le départ de Paulo Castellari de ses fonctions de Directeur général. Celui-ci a été révoqué en raison de divergences sur les modes de fonctionnement avec le Conseil d’administration, comme indiqué dans le communiqué de presse correspondant publié le 1er février.

Le Directeur financier, qui a rejoint le Groupe mi-septembre 2025, a simplement été dispensé temporairement d’activité afin de permettre le bon déroulement de l’enquête indépendante, initiée à la suite d’un signalement émanant de plusieurs collaborateurs de la Direction financière concernant les pratiques de management au sein de cette direction.

La publication des résultats annuels du Groupe aura lieu comme prévu le 18 février 2026.

À PROPOS D'ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com



CONTACT PRESSE



Directeur de la Communication



Laurent Cicolella



T. +33 1 45 38 41 38



laurent.cicolella@eramet.com



Chargée des Relations Médias



Nedjma Amrani



T. +33 6 65 65 44 49



nedjma.amrani@eramet.com





Pièce jointe