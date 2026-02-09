Kaldalón hf.: Birting stjórnendauppgjörs 2025

Kaldalón hf. mun birta óendurskoðað stjórnenduppgjör ársins 2025 og horfur í rekstri 2026 eftir lokun markaða fimmtudaginn 12. febrúar.
Opinn kynningarfundur verður haldinn að Köllunarklettsvegi 1, föstudaginn 13. febrúar kl 08:30. Gengið er inn um inngang A. Húsið opnar 08:15.
Á fundinum munu stjórnendur fara yfir starfsemina á árinu, árshlutauppgjör og framtíðarhorfur. Við upphaf fundar verður kynningarefnið jafnframt aðgengilegt á vefsíðu Kaldalóns.
Nánari upplýsingar veitir
Högni Hjálmtýr Kristjánsson
Framkvæmdastjóri rekstrar
hogni.kristjansson@kaldalon.is