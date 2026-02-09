Azimut confirme une découverte aurifère significative sur Rosa, Propriété Wabamisk, région de la Baie-James, Québec

Intervalle de 3,26 g/t Au sur 9,35 m, inclus dans 28,90 m à 1,29 g/t Au

Zone aurifère reconnue sur 1,4 km de long, ouverte dans toutes les directions

Programme de forage de 2 000 m en cours visant à accélérer son expansion

LONGUEUIL, Québec, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Azimut Exploration Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce les résultats complets de sa campagne initiale de forage au diamant sur la Zone Rosa (« Rosa ») sur la Propriété Wabamisk, détenue à 100%, située dans la région d’Eeyou Istchee Baie James, au Québec, l’une des régions parmi les plus actives au Canada, du fait de son potentiel minéral et de la qualité de ses infrastructures (voir figures 1 à 8).

Le programme initial de forage de 3 633 m en 26 trous confirme Rosa comme un système aurifère robuste, latéralement continu, présentant des teneurs et des épaisseurs encourageantes. La Société a débuté un programme de suivi d’un minimum de 2 000 m afin d’étendre la découverte en continuant à définir sa géométrie et les facteurs contrôlant la minéralisation aurifère à haute teneur.

FAITS SAILLANTS

Les forages initiaux confirment un système minéralisé aurifère significatif.

La Zone Rosa demeure ouverte latéralement et en profondeur; de plus, elle présente d’autres cibles subparallèles non testées.

Le potentiel d’expansion est indiqué par l’excellente corrélation entre la minéralisation aurifère et les anomalies géophysiques en polarisation provoquée.

Trois zones-cibles additionnelles majeures d’extensions plurikilométriques, qui seront évaluées en 2026, sont mises en évidence au voisinage des zones Rosa et Fortin.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES FORAGES (figures 5 et 6, tableaux 1 et 2)

Les 10 meilleurs trous forés sur Rosa sont :

WR25-03



1,29 g/t Au sur 28,80 m (de 23,70 m à 52,50 m), incluant

3,26 g/t Au sur 9,35 m (de 35,50 m à 44,85 m)

WS25-04



2,10 g/t Au sur 10,50 m (de 23,50 m à 34,00 m), incluant

4,03 g/t Au sur 4,50 m (de 23,50 m à 28,00 m) avec

10,84 g/t Au sur 1,50 m (de 26,50 m à 28,00 m)

WR25-26:



1,53 g/t Au sur 6,29 m (de 72,71 m à 79,00 m), incluant

4,53 g/t Au sur 2,00 m (de 72,71 m à 74,71 m)

2,71 g/t Au sur 4,05 m (de 103,45 m à 107,50 m)

WR25-09:



1,63 g/t Au sur 9,00 m (de 42,50 m à 51,50 m), incluant

8,50 g/t Au sur 1,50 m (de 50,00 m à 51,50 m)

0,70 g/t Au sur 9,25 m (de 65,10 m à 74,35 m), incluant

3,04 g/t Au sur 1,35 m (de 73,00 m à 74,35 m)

WR25-06:



2,99 g/t Au sur 4,60 m (de 4,00 m à 8,60 m), incluant

12,98 g/t Au sur 0,90 m (de 7,70 m à 8,60 m)

0,53 g/t Au sur 15,50 m (de 16,00 m à 31,50 m)

WR25-05:



0,76 g/t Au sur 16,30 m (de 11,20 m à 27,50 m), incluant

1,04 g/t Au sur 10,30 m (de 17,20 m à 27,50 m)

3,04 g/t Au sur 0,65 m (de 45,90 m à 46,55 m)

WR25-22:



0,92 g/t Au sur 15,00 m (de 87,00 m à 102,00 m), incluant

5,01 g/t Au sur 1,15 m (de 91,60 m à 92,75 m)

3,96 g/t Au sur 1,50 m (de 100,50 m à 102,00 m)

WR25-14:



0,48 g/t Au sur 18,00 m (de 59,50 m à 77,50 m), incluant

1,30 g/t Au sur 3,00 m (de 61,00 m à 64,00 m)

WR25-24:



1,17 g/t Au sur 5,60 m (de 69,00 m à 74,60 m)

3,33 g/t Au sur 1,00 m (de 83,00 m à 84,00 m)

3,04 g/t Au sur 1,50 m (de 131,50 m à 133,00 m)

WR25-25A:



5,81 g/t Au sur 1,00 m (de 142,00 m à 143,00 m)



La corrélation entre les résultats analytiques pour l’or et la présence d’or visible (« VG ») dans les carottes de forage (voir le communiqué de presse du 18 novembre 2025 i ) est généralement excellente, à l’exception de trois intervalles aurifères significatifs qui n’ont pas présenté de VG (forages WR25-04, WR25-09, WR25-14).

Zone Rosa – Description préliminaire

Minéralisation et altérations Système de veines de quartz cisaillées avec des sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, arsénopyrite) en faible quantité, variant de moins de 2% à 5%, présents dans les veines et les roches encaissantes altérées, avec localement des textures bréchiques. Or visible, incluant de l'or grossier, dans des veines de quartz et les roches encaissantes à proximité des veines. Nombreux résultats en or à haute teneur dans les échantillons de surface (voir communiqués du 29 septembre 2025 ii et 28 octobre 2025 iii ). Des décapages mécanisés et des forages additionnels permettront de mieux définir la continuité géométrique de la zone ainsi que les facteurs contrôlant les hautes teneurs. Altération caractérisée par de la tourmaline et chlorite, principalement en bordure des veines de quartz.





Géométrie



Les forages initiaux et l’échantillonnage de surface délimitent une zone orientée est-ouest d’au moins 1 400 m d’extension reliée à du cisaillement et à des veines de quartz bien corrélés à une anomalie continue en polarisation provoquée (« PP »). Les résultats obtenus jusqu’à présent sur la zone aurifère indiquent une continuité latérale et verticale considérée comme bonne à forte. Les forages indiquent une enveloppe minéralisée jusqu’à 20 à 25 m d’épaisseur le long des trous avec un fort pendage vers le sud. Un second trend aurifère subparallèle , situé à environ 120 m au sud de Rosa, a été identifié par prospection sur une longueur approximative de 1 000 m . Cette cible, située le long d’une ligne de rivage, sera définie plus en détail cet hiver avec un levé PP et probablement par un suivi en forage. D’autres anomalies PP subparallèles situées juste au nord de Rosa ont été partiellement testées par forage sans résultats significatifs jusqu’à présent.



Contexte géologique Ceinture de roches vertes archéennes de la sous-province volcano-plutonique de La Grande, proche de la limite tectono-métamorphique avec la sous-province métasédimentaire d'Opinaca. Système de veines de quartz cisaillées (veines de cisaillement et veines d'extension) encaissées dans des roches métasédimentaires.





Autres cibles majeures d’exploration

Les travaux d’exploration entrepris depuis 2024 conduisent à une réévaluation complète du potentiel de la Propriété. Trois zones-cibles majeures sous-explorées ressortent (voir figures 7 et 8). Elles présentent en commun une forte association avec des zones de cisaillement est-ouest et de fortes anomalies en arsenic dans les sols. Elles chevauchent la limite entre les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca ou bien sont situées au sein de l’Opinaca :

Corridor de 11 km de long entre la Zone Rosa et la Zone Fortin : chapelet d’anomalies en arsenic-antimoine dans les sols, corrélé à des structures bien définies et à des anomalies électromagnétiques;

de long entre la et la : chapelet d’anomalies en arsenic-antimoine dans les sols, corrélé à des structures bien définies et à des anomalies électromagnétiques; Cible de 6 km de long au nord de Fortin: chapelet d’anomalies en arsenic dans les sols associé à une zone de cisaillement s’étendant directement jusqu’à Rosa; et

de long au nord de Fortin: chapelet d’anomalies en arsenic dans les sols associé à une zone de cisaillement s’étendant directement jusqu’à Rosa; et Corridor de 13 km de long dans l’extension directe de Fortin: forte anomalie continue en arsenic dans les sols corrélée à une zone de cisaillement s’étendant jusqu’à Fortin; indice aurifère en surface jusqu’à 8,2 g/t Au (échantillon choisi) à l’extrémité est de la zone cible.



Ces trois zones-cibles feront l’objet de programmes de travaux détaillés en 2026, incluant de la géophysique au sol (polarisation provoquée), de la prospection, et probablement des forages.

À propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) est principalement explorée pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi – Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, a réalisé les forages avec un diamètre de carotte NQ.

Les échantillons de demi-carottes sciées ont été envoyés aux Laboratoires MSALABS à Val-d’Or, Québec. Les analyses pour l’or ont été réalisées à l’aide de la technologie PhotonAssay™, une méthode analytique non destructive par rayons X, développée par Chrysos Corporation, qui permet de mesurer directement la teneur en or dans des échantillons de roche concassée. Cette technique permet l’analyse d’une masse d’échantillon importante, améliorant ainsi la représentativité des échantillons et réduisant les effets liés à la présence d’or grossier ou de type « pépite ». Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP.

Les échantillons de 3 forages (WR25-01, -02 and -10) ont été envoyés aux Laboratoires ALS à Val-d’Or; l’or y a été analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au.

À des fins de comparaison, des analyses additionnelles sont en cours chez Actlabs Laboratories à Ancaster, Ontario, avec la méthode metallic sieve, du fait de la présence d’or grossier dans les échantillons de carotte.

Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (géologue), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut est au stade d’exploration avancée sur plusieurs propriétés à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): programme de forage en cours; Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, second programme de forage en cours.

(100% Azimut): (antimoine-or): programme de forage en cours; (or) : phase initiale de forage complétée, second programme de forage en cours. Wabamisk Est (100% Azimut): Lithos Nord & Sud (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut): (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées iv ); programme de 10 000 m de forage en préparation.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); programme de 10 000 m de forage en préparation. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : phase de forage complétée, résultats en attente.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

