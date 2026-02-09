Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0819

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKV 26 0819
Greiðslu-og uppgjörsdagur 11.02.2026
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 21.990
Samþykkt (verð / flatir vextir) 96,285/7,349
Fjöldi innsendra tilboða 27
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 34.990
Fjöldi samþykktra tilboða 23
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 23
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 96,285/7,349
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 96,382/7,150
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 96,285/7,349
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 96,325/7,267
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 96,382/7,150
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 96,255/7,411
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 96,303/7,312
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 1,59

Recommended Reading