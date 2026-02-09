|Flokkur
|RIKV 26 0819
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|11.02.2026
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|21.990
|Samþykkt (verð / flatir vextir)
|96,285
|/
|7,349
|Fjöldi innsendra tilboða
|27
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|34.990
|Fjöldi samþykktra tilboða
|23
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|23
|Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
|96,285
|/
|7,349
|Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
|96,382
|/
|7,150
|Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
|96,285
|/
|7,349
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
|96,325
|/
|7,267
|Besta tilboð (verð / flatir vextir)
|96,382
|/
|7,150
|Versta tilboð (verð / flatir vextir)
|96,255
|/
|7,411
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
|96,303
|/
|7,312
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,59
Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0819
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
