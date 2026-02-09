JCDecaux : Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote au 31 janvier 2026

JCDecaux SE
Société Européenne à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 3.264.372,84 €
Siège Social : 17, rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France)
307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d’actions et de droits de vote
En application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d’actions
composant le capital
|Nombre de droits de vote
|théoriques (1)
|exerçables (2)
|31/01/2026
|214 128 663
|214 128 663
|212 951 611
(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, nombre calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Pièce jointe