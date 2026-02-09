Avis aux médias : La journée Tout le monde en rouge attire l’attention sur la crise des maladies cardiaques chez les femmes au Canada





OTTAWA, Ontario, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 13 février, la population canadienne célébrera la Journée Tout le monde en rouge, une campagne nationale de sensibilisation à la santé cardiaque des femmes.

Pourquoi : Première cause de décès prématuré chez les femmes au Canada, les maladies cardiaques demeurent sous-diagnostiquées et insuffisamment traitées et étudiées chez cette population, qui est elle-même peu consciente du risque. Les symptômes cardiaques des femmes diffèrent souvent de ceux des hommes, ce qui est à l’origine d’écarts entre les sexes sur le plan du diagnostic, du traitement et de l’issue des maladies cardiaques. En mettant l’accent sur les particularités de ces maladies chez les femmes, en encourageant de saines habitudes de vie pour le cœur et en donnant aux femmes les moyens de prendre leur santé cardiaque et leur bien-être en main, on peut réduire considérablement leur risque.

Quand :

Où : Partout au pays et en ligne

Qui : La journée Tout le monde en rouge est une initiative de l’Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes (ACSCF), un réseau national de cliniciennes et cliniciens, de scientifiques, de militants et militantes et de femmes ayant une expérience vécue. L’ACSCF est pilotée par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes (CCSCF) à l’Institut de cardiologie d’Ottawa.

Détails : Les Canadiens et Canadiennes aux quatre coins du pays sont encouragés à porter du rouge, à participer à des activités dans leur région et à assister à un webinaire national sur la grossesse, la ménopause et les pratiques quotidiennes qui permettent aux femmes de garder leur cœur en santé. Des monuments, des ponts, des bâtiments et des devantures de magasins partout au Canada s'illumineront en rouge pour marquer cette journée.

Depuis son lancement en 2019, la campagne Tout le monde en rouge s'est étendue à l'échelle nationale avec des proclamations officielles, des ressources multilingues et une reconnaissance dans le calendrier des journées relatives à la santé du gouvernement du Canada.

Possibilités d’entrevues (médias) : Des entrevues avec des spécialistes de la santé cardiaque des femmes de l’ACSCF, du CCSCF et de l’Institut de cardiologie d’Ottawa sont possibles sur demande.

Pour en savoir plus : tlmenrouge.ca

