Volatus obtient un contrat de formation aux drones avec un partenaire de défense de l'OTAN

MONTRÉAL, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT; OTCQB : TAKOF; Francfort : A3DP5Y/ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise aérospatiale et de défense de nouvelle génération fournissant des systèmes non habités à double usage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un nouveau contrat avec une organisation de défense de l'OTAN pour fournir une formation avancée à des systèmes d'aéronefs pilotés à distance (RPAS) (drones) soutenant des opérations dans des environnements éloignés et extrêmes.

La valeur du contrat n'est pas divulguée en raison de la confidentialité. Volatus prévoit de remplir l'intégralité de l'obligation contractuelle d'ici l'exercice 2026, avec des marges qui devraient être conformes à la performance historique.

L'engagement portera sur la préparation des opérateurs pour des missions réelles de défense et de sécurité, incluant les opérations d'intervention d'urgence, de patrouille et de surveillance, ainsi que des applications de recherche et de sauvetage et de reconnaissance. La formation combinera l'enseignement en classe avec des exercices de vol en direct conçus pour assurer un déploiement sécuritaire, conforme et efficace des systèmes sans équipage dans des conditions opérationnelles exigeantes.

« Ce prix met en lumière la capacité de Volatus à soutenir les clients de la défense à travers l'ensemble de l'écosystème des drones », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Cela reflète la demande continue de notre expertise pour préparer les opérateurs à utiliser des systèmes sans équipage dans des environnements exigeants et réels. »

Le contrat renforce le rôle croissant de Volatus au sein des programmes de défense et de sécurité alignés sur l'OTAN et reflète la demande croissante de fournisseurs capables de fournir des capacités de systèmes non habités de bout en bout, plutôt que de produits ou services autonomes. Le contrat a été attribué à la suite d'un processus d'approvisionnement compétitif.

Volatus continue de voir un engagement croissant chez les clients de la défense, de la sécurité et du gouvernement, et prévoit fournir d'autres mises à jour au fur et à mesure de l'avancement des programmes.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions aériennes intégrées pour des applications commerciales et de défense, exploitant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS). L'entreprise dessert des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la santé et la sécurité publique. La mission de Volatus est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la résilience grâce à des technologies aériennes réelles et évolutives.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévoit », « anticipe », « croit » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des déclarations formées au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou intentionnels. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

