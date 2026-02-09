Bombardier acquiert Velocity Maintenance Solutions et élargit son réseau de service de premier ordre

L’acquisition stratégique permet d’étendre les services de maintenance, de réparation et de révision ainsi que les services pour les avions immobilisés au sol aux États-Unis dans le cadre du réseau de service à l’avant-garde de l’industrie de Bombardier

L’ajout de l’équipe, du hangar et des camions d’intervention mobile de Velocity fait progresser la stratégie de croissance à long terme de Bombardier en matière de service, axée sur la prestation d’un niveau optimal de commodité et d’attention à la clientèle

Les modalités de l’acquisition demeurent confidentielles pour les deux parties

MONTRÉAL, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Velocity Maintenance Solutions, un fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision. Cette acquisition stratégique, réalisée par l’intermédiaire de Learjet Inc, filiale américaine de Bombardier, marque une nouvelle étape importante dans l’expansion continue des activités de service de Bombardier et renforce l’engagement de l’entreprise à offrir une commodité et une attention exceptionnelles aux exploitants du monde entier.

Velocity Maintenance Solutions apporte au réseau de Bombardier classé numéro un(1) une expertise accrue et une solide réputation d’excellence en matière de service. L’entreprise utilise un hangar de 3 250 m2 (35 000 pi2) à l’aéroport de Wilmington, dans le Delaware, et peut compter sur le soutien de 14 camions de réparation mobile à travers les États-Unis. Grâce à cette présence, Velocity Maintenance Solutions renforcera davantage la capacité de Bombardier à offrir aux exploitants une large gamme d’options de maintenance, de soutien et de service, à proximité de leurs lieux de vol.

« Les capacités et la culture axée sur le client de Velocity Maintenance Solutions s’harmonisent parfaitement avec celles de Bombardier. Nous sommes ravis d’accueillir son équipe talentueuse et de la soutenir dans ses efforts alors qu’elle continue d’offrir un service exceptionnel à ses clients », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Vente d’avions et Service après-vente Bombardier. « Cette acquisition s’inscrit dans notre engagement à améliorer continuellement nos normes de service, un état d’esprit qui nous a permis de nous classer au premier rang des sondages de l’industrie(1) pendant deux années consécutives. »

Bombardier continue de renforcer son offre de services grâce à des investissements ciblés, à l’expansion de ses infrastructures et à des acquisitions stratégiques. L’achat de Velocity Maintenance Solutions renforce la présence de Bombardier aux États-Unis et soutient son engagement à long terme à offrir aux exploitants une couverture et une qualité de service inégalées.

(1) Bombardier s’est classée au premier rang dans les sondages 2024 et 2025 d’AIN sur le soutien des produits, ainsi que dans le sondage 2025 de Pro Pilot sur le soutien des produits dans l’aviation d’affaires.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

