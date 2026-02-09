HIAB OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9. HELMIKUUTA 2026 KLO 15.00

Hiab vahvistaa asemaansa Yhdysvalloissa, MGX Equipment Services uudeksi jälleenmyyjäksi 13 osavaltioon

Hiab, älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, on allekirjoittanut strategisen jälleenmyyjäsopimuksen MGX Equipment Services LLC -yhtiön (MGX) kanssa laajentaen HIAB-kuormausnostureiden jakelu- ja huoltoverkoston 13 osavaltioon Yhdysvalloissa. MGX on Manitowoc Company Inc. -yhtiön (NYSE: MTW) kokonaan omistama tytäryhtiö.

MGX Equipment Services on vaativien nostoratkaisujen johtava globaali toimittaja. Myynti-, vuokraus-, varaosa-, huolto- ja koulutuspalveluita tarjoavalla yhtiöllä on 13 toimipistettä 11 Yhdysvaltain osavaltiossa. Kumppanuussopimus Hiabin kanssa kattaa myynti- ja huoltopalvelut seuraavissa osavaltioissa: Colorado, Delaware, Etelä-Dakota, Iowa, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, Pohjois-Dakota, Virginia, Wyoming ja Utah.

"Kumppanuus MGX:n kanssa on strategisesti merkittävä virstanpylväs, kun tavoittelemme kasvua houkuttelevilla Pohjois-Amerikan markkinoilla. MGX:n toimintaskaala ja teollinen osaaminen laajentaa merkittävästi Hiabin läsnäoloa Yhdysvalloissa. Yhdessä MGX:n kanssa voimme tarjota HIAB-kuormausnostureillemme ensiluokkaisia myynti- ja huoltopalveluita sellaisillakin keskeisillä alueilla, joilla läsnäolomme on aiemmin ollut vähäisempää. Tämä tarjoaa erinomaisia kasvun mahdollisuuksia Hiabille, MGX:lle ja asiakkaillemme”, sanoo Pauliina Kunvik, Senior Vice President Sales and Services, Pohjois-Amerikka, Hiab.

”Sopimus vauhdittaa MGX:n ja Manitowocin kasvua Yhdysvalloissa. Loppuasiakkaiden tavoitettavuuden laajeneneminen nopeuttaa vasteaikojamme, vahvistaa palvelukykyämme ja syventää asiakassitoutumista. Nämä seikat edesauttavat tarjoamamme lisäarvon kasvua. Yhdessä Hiabin kanssa vahvistamme asemaamme keskeisillä markkina-alueilla ja luomme uusia mahdollisuuksia toimintamme laajentamiseen uusiin nostoratkaisuihin”, kommentoi Les L. Middleton, Executive Vice President, Americas and EU Mobile Cranes, The Manitowoc Company, Inc. & President, MGX Equipment Services, LLC.

Lisätietoja:

Pauliina Kunvik, Senior Vice President Sales and Services, North America, pauliina.kunvik@hiab.com

Anu-Maaria Vaalama, viestintäjohtaja, puh. 040 766 7834, anumaaria.vaalama@hiab.com





Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä sitoutuneiden työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Hiabin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 3 000 omaa ja kumppanien myynti- ja huoltopistettä. Verkosto kattaa kaikki mantereet ja mahdollistaa toimitukset yli 100 maahan. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää yli 4 000 henkilöä. www.hiabgroup.com



The Manitowoc Company, Inc. ("Manitowoc" tai "Yhtiö") on perustettu vuonna 1902, ja sen pääkonttori on Yhdysvaltain Wisconsinin osavaltion Milwaukeessa. Manitowocin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden sekä sen brändien Grove, Manitowoc, National Crane, Potain, Shuttlelift, ja Upfits by Aspen Equipment samoin kuin tukipalveluihin keskittyvän tytäryhtiön MGX Equipment Services kautta Yhtiö tarjoaa korkealaatuisia asiakaskeskeisiä nostolaitteita ja palveluita maailmanlaajuisesti. www.manitowoc.com

